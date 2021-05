Superksiężyc, krwawy Księżyc i całkowite zaćmienie Księżyca – wszystkie trzy zjawiska będzie można obserwować w środę 26 maja 2021 roku. Rzadko zdarzają się takie noce. Nie wszystko będzie widać z Polski, ale na pomoc przyjdzie NASA.

Jedna z faz zaćmienia Księżyca widziana nad Poznańskimi Ratajami / Łukasz Ogrodowczyk / PAP

Superksiężyc to zjawisko, podczas którego Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi i jednocześnie jest w pełni. Przez to wydaje nam się znacznie większy i jaśniejszy niż zwykle. NASA podaje, że superksiężyc jest o 14 proc. większy i nawet 30 proc. jaśniejszy, niż gdy znajduje się daleko od Ziemi. Orbita Księżyca wokół Ziemi nie jest idealnie okrągła, wiec nasz naturalny satelita raz jest bliżej, a raz dalej, jednak na co dzień trudno to zauważyć. Nie da się jednak przegapić superksiężyca.

W Polsce to zjawisko będzie można obserwować 26 maja wieczorem i w nocy. Księżyc wzejdzie o 20:59, zajdzie zaś tuż przed 5 rano. To ostatni superksiężyc w tym roku.

Całkowite zaćmienie i krwawy Księżyc

26 maja 2021 będzie miało miejsce także całkowite zaćmienie Księżyca. Niestety tego zjawiska nie zobaczymy w Polsce. Gdy do niego dojdzie, u nas będzie południe.



Zaćmienie superksiężyca zacznie się o 11:49 polskiego czasu. Całkowite zaćmienie będzie trwało od 13:14 do 13:30. O 14:55 Księżyc wyjdzie z półcienia Ziemi. Ziemia osłoni Księżyc od światła słonecznego na niecałe 16 minut - donosi portal telepolis.pl.

Gdy Księżyc będzie znajdował się w cieniu Ziemi, będzie stawał się coraz ciemniejszy. Nie będzie jednak niewidoczny, ale zrobi się czerwony. Odpowiadają za to te same zjawiska fizyczne, co za niebieskie niebo w ciągu dnia i czerwone zachody słońca. Atmosfera Ziemi załamuje i przez to odfiltruje fale elektromagnetyczne o wyższych częstotliwościach, które nasze zmysły interpretują jako fioletowe i niebieskie. Te dłuższe, które widzimy jako odcienie czerwieni, będą zaś zaginane w kierunku Księżyca. W efekcie na naszego satelitę nie pada białe (złożone ze wszystkich barw), ale bliższe czerwonemu światło.