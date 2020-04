Pierwsze dane wskazują na to, że śmiertelność z powodu choroby COVID-19 wynosiła w pierwszym etapie epidemii w Korei Południowej 1,4 proc. To wartość zbliżona do opublikowanych ostatnio danych z Chin, szacowana tam śmiertelność wynosiła 1,38 proc. Analizy z Korei Południowej objęły dane do 21 marca 2020 roku. Opublikowano je właśnie w publikacji na platformie preprintów medRxiv.org.

