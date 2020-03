Śmiertelność choroby COVID-19 jest nieco niższa niż do tej pory szacowano - pisze w najnowszym numerze czasopismo "The Lancet Infectious Diseases". Analizy oparte na danych z Chin, dotyczących ponad 70 tysięcy przypadków zachorowań do początków lutego wskazują, że śmiertelność COVID-19 wynosi 1,38 proc. Jeśli uwzględni się przy tym szacunki niezdiagnozowanych przypadków łagodnego przebiegu choroby śmiertelność spada do 0,66 proc. To i tak wielokrotnie więcej niż choćby podczas epidemii wirusa świńskiej grypy H1N1 w 2009 roku, która przyniosła śmiertelność na poziomie 0,02 proc. Potwierdza się, że ryzyko silnie zależy od wieku, ale nie ogranicza się do najstarszych.

