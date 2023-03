Naukowcom udało się udowodnić, że Odyn był opisywany jako bóg już na początku V wieku. Badacze odczytali napis runiczny, który jest o 150 lat starszy od najwcześniejszych tekstów dotyczących nordyckiej mitologii.

Złoty medalion z runiczną inskrypcją o Odynie / foto: Vejlemuseerne/Facebook /

Odkrycia dokonali duńska runolog Lisbeth Imer i norweski lingwista Krister Vasshus. Razem rozszyfrowali ledwo widoczną inskrypcję wyrytą na złotym medalionie - odczytali i zrozumieli znaczenie tekstu, mimo że został napisany w języku, który ma 1500 lat.

Zdanie to brzmi: On jest człowiekiem Odyna. Odnosi się do sportretowanego na medalionie nieznanego bliżej władcy o imieniu Jaga lub Jagaz, .

Ten zapis runiczny był dla mnie najtrudniejszy w ciągu 20 lat mojej pracy jako runolog przy Muzeum Narodowym w Kopenhadze, ale jego odczytanie jest czymś fantastycznym. Po raz pierwszy w historii wspominane zostało imię Odyna - wyjaśnia Lisbeth Imer.

Tego typu inskrypcje są niezwykle rzadkie. W najlepszym wypadku znajduje się taki okaz raz na 50 lat. Ten konkretny ma znaczenie dla historii świata - dodaje Krister Vasshus.

Kolejny najstarszy zapis, w którym wspomniany jest Odyn, wygrawerowany jest na klamerce znalezionej w niemieckim Nordenorf i datowany jest na drugą połowę VI wieku. Ten z Danii pochodzi z początku V wieku.