Najjaśniejsza kometa 2018 roku, 46P/Wirtanen, 16 grudnia znalazła się najbliżej nas, około 11 milionów kilometrów od Ziemi. To około 30 razy dalej niż Księżyc. W bardzo ciemną noc ledwo można dostrzec ją gołym okiem. Dla tych, którym nie chce się wypatrywać jej z pomocą lornetki lub tekleskopu, NASA opublikowała zdjęcia wykonane z pomocą jej teleskopów, w tym teleskopu kosmicznego Hubble'a. 46P/Wirtanen okrąża Słońce w czasie 5,4 roku, zwykle w znacznie większej odległości od Ziemi niż w tym roku.

Kometa 46P/Wirtanen sfotografowana przez teleskop Hubble'a 13 grudnia 2018 roku. / NASA, ESA, D. Bodewits (Auburn University) and J.-Y. Li (Planetary Science Institute) / Materiały prasowe

Teleskop Komiczny Hubble'a sfotografował kometę 46P/Wirtanen 13 grudnia, kiedy była w odległości 12 milionów kilometrów od Ziemi. Zdjęcie wykonano kamerą WFC3 (Wide Field Camera 3) w świetle widzialnym, w odcieniach szarości, niebieską barwę dodano sztucznie. Na obrazie nie widać samego jądra, które jest przesłonięte gazową i pyłową otoczką komety złożoną z materiału, który uwolnił się po podgrzaniu jądra w trakcie zbliżenia do Słońca.



Przelot komety 46P/Wirtanen umożliwił naukowcom badanie tej otoczki, analizowanie zawartych w niej gazów i wpływu, jaki wywiera na nie promieniowanie słoneczne. Badania te prowadzono z pomocą teleskopu Hubble'a, Chandra X-ray Observatory oraz Neil Gehrels Swift Observatory.



W badania komety zaangażowano też obserwatorium SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), zainstalowany na zmodyfikowanym samolocie Boeing 747SP 2,7-metrowy teleskop do obserwacji w podczerwieni. SOFIA, wspólny projekt NASA i German Aerospace Center (DLR), może analizować obecny w otoczce komety wodór. Te eksperymenty pomagają rozszerzyć naszą wiedzę o pochodzeniu wody w Układzie Słonecznym, w tym na Ziemi. Opublikowane poniżej zdjęcie wykonano z pomocą kamery rejestrującej promieniowanie widzialne, z pomarańczowym filtrem.



Jeśli ktoś chce zobaczyć kometę 46P/Wirtanen na własne oczy, z pomocą lornetki lub teleskopu może wypatrywać jej w najbliższych tygodniach w rejonie gwiazdozbioru Byka. Odpowiednie dane publikuje strona internetowa Comet Wirtanen Observing Campaign.