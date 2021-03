Dzisiaj Europejski Dzień Mózgu (18 marca). Wiele chorób neurologicznych wciąż jest niezbadanych, bo do mózgu zajrzeć nie jest tak łatwo. Jest zagadką i prawdopodobnie nigdy go nie poznamy do końca. I to jest w nim najbardziej fascynujące. O tym co możemy zbadać – rozmowa Krzysztofa Kota z prof. Konradem Rejdakiem – Prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i kierownikiem Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

