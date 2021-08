Pokój bez plątaniny kabli, gdzie twoje urządzenia mobilne mogą się spokojnie i bez zbędnego zamieszania naładować? Na pomysł budowy takiego testowego pomieszczenia, które może być wstępem do tworzenia przyszłych, bezprzewodowych stref ładowania w całych budynkach wpadli naukowcy z University of Michigan i University of Tokyo. W pracy opublikowanej na łamach czasopisma "Nature Electronics" piszą, że ta technologia z pomocą pól magnetycznych powinna dostarczyć moc rzędu 50 watów.

