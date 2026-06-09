Picie soku z buraka na około 2,5 godziny przed wysiłkiem fizycznym może znacząco poprawić wydolność organizmu oraz przyspieszyć regenerację po treningu – udowadniają badania. Choć napój ten od lat cieszy się popularnością wśród sportowców wyczynowych, naukowcy podkreślają, że korzyści mogą odnieść również osoby prowadzące po prostu aktywny tryb życia.

Sok z buraka może zwiększyć moc mięśni i skrócić czas regeneracji po wysiłku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Sekret pozytywnego działania buraków tkwi w wysokiej zawartości azotanów. Po spożyciu są one przekształcane w organizmie w tlenek azotu - związek odpowiedzialny m.in. za rozkurczanie naczyń krwionośnych, przepływ krwi i transport tlenu. Dzięki temu mięśnie mogą wykonywać ten sam, a nawet cięższy wysiłek przy mniejszym zużyciu tlenu.

Przez lata uważano, że sok z buraka jest szczególnie korzystny dla osób uprawiających sporty wytrzymałościowe, takie jak bieganie długodystansowe, kolarstwo czy pływanie. Niedawne badania opublikowane w czasopiśmie naukowym "Scientific Reports" pokazują jednak, że jego działanie może być równie cenne dla sprinterów, osób trenujących siłowo, wspinaczy, miłośników trekkingu oraz zawodników sportów zespołowych.

Naukowcy zaobserwowali, że spożycie skoncentrowanego soku z buraka około 2,5 godziny przed wysiłkiem skutkowało wyraźnym wzrostem maksymalnej mocy osiąganej przez sportowców. Dodatkowo po zakończeniu sprintu odnotowano wyższy poziom natlenienia mięśni, co pozwalało organizmowi znacznie szybciej się regenerować.

Nie tylko sport

Korzyści z regularnego spożywania buraków nie ograniczają się jednak wyłącznie do poprawy wyników sportowych. Liczne badania kliniczne, w tym analizy wspierane przez British Heart Foundation, wskazują na związek między systematycznym spożyciem buraków a obniżeniem ciśnienia tętniczego. Dotyczy to zarówno ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego.

Eksperci podkreślają, że aby w pełni wykorzystać potencjał buraków, warto wypić około pół litra soku na dwie-trzy godziny przed treningiem. Jednocześnie przypominają, że warzywo to zawiera duże ilości szczawianów, dlatego osoby mające skłonność do kamicy nerkowej powinny zachować ostrożność i kontrolować jego spożycie.

Zielone warzywa liściaste - one też mają w sobie azotany

Buraki nie są jedynym źródłem cennych azotanów w diecie. Podobne właściwości mają także zielone warzywa liściaste i niektóre warzywa korzeniowe. Do produktów szczególnie bogatych w te związki należą rukola, szpinak, jarmuż, rzodkiewka oraz seler naciowy.

Przegląd badań opublikowany w "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics" wykazał, że osoby regularnie spożywające duże ilości warzyw bogatych w azotany mogą osiągać nawet o 11 proc. większą siłę mięśni nóg w porównaniu z osobami, które rzadko sięgają po tego typu produkty.