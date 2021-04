Pochodzący z epoki brązu głaz może być najstarszą mapą w Europie. Naukowcy doszli do wniosku, że przedstawia zachodni skrawek Bretanii.

Głaz wielkości 2 na 1,5 metra został odkryty w 1900 roku podczas prac wykopaliskowych na miejscu prehistorycznego pochówku w Finistère we Francji.

Potem słuch po nim zaginął, aż do 2014 roku, kiedy to znaleziono go w piwnicach zamku Château de Kernuz.

Archeolodzy po przeanalizowaniu wyrytych na nim 4 tysiące lat temu linii doszli do wniosku, że może przedstawiać mapę zachodniej części Bretanii. Dopatrzyli się na niej odwzorowania doliny rzeki Odet.

"To był prawdopodobnie sposób na potwierdzenie własności terytorium należącego do któregoś z władców tamtych czasów" - uważa Clément Nicolas z Bournemouth University.

Zdaniem naukowców, to najstarsza mapa 3D w Europie. Pochodzenie wyrytych na głazie linii datują na wczesną epokę żelaza, między 1900 a 1650 rokiem przed Chrystusem.