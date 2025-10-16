Matki po cesarskim cięciu znacznie częściej cierpią na silny ból i zaburzenia snu – wynika z badań zaprezentowanych podczas kongresu American Society of Anesthesiologists. Eksperci ostrzegają, że konsekwencje mogą być poważniejsze, niż dotąd sądzono.
- Nowe badania pokazują, że matki po cesarskim cięciu cierpią na silny ból i zaburzenia snu dużo częściej niż po porodzie naturalnym.
- Analiza ponad 1,5 miliona porodów w USA wykazała, że kobiety po cesarce o 16 proc. częściej mają diagnozę zaburzeń snu w ciągu roku po porodzie.
- W Polsce cesarskie cięcie to aż 43-48 proc. wszystkich porodów - temat ważny dla wielu mam!
Cesarskie cięcie, choć ratuje życie w wielu przypadkach, niesie ze sobą także istotne ryzyka zdrowotne dla matek. Najnowsze badania, zaprezentowane na dorocznym kongresie American Society of Anesthesiologists (ASA) w San Antonio, rzucają światło na problem, który do tej pory bywał marginalizowany - silny ból i zaburzenia snu po porodzie operacyjnym.
W okresie rekonwalescencji po porodzie często nie zwraca się uwagi na sen, ale ma on kluczowe znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego matki - podkreśla Moe Takenoshita, główny autor badania i doktorant Stanford University Center for Academic Medicine w Palo Alto.
Zespół badaczy przeprowadził zarówno analizę jakościową, jak i ilościową. W pierwszej fazie, poprzez wywiady z 41 matkami, naukowcy zbadali, jak wygląda rzeczywistość kobiet po porodzie - zarówno naturalnym, jak i przez cesarskie cięcie. Wyniki? Ponad dwie trzecie matek, które miały cesarskie cięcie (73 proc. planowych i 67 proc. nieplanowanych), zgłaszało silny ból, zakłócający sen i codzienne funkcjonowanie. Dla porównania, wśród kobiet po porodzie naturalnym odsetek ten wyniósł zaledwie 8 proc.
W badaniu ilościowym przeanalizowano dane z ogólnokrajowej bazy ubezpieczycieli w USA, obejmującej ponad 1,5 miliona matek, które rodziły w latach 2008-2021. Statystyki są jednoznaczne: kobiety po cesarskim cięciu o 16 proc. częściej otrzymują diagnozę nowego zaburzenia snu (bezsenności, niedosypiania czy obturacyjnego bezdechu sennego) w okresie od miesiąca do roku po porodzie, niż kobiety, które rodziły naturalnie.
Eksperci podkreślają, że kluczowe jest odpowiednie leczenie bólu po operacji. Zwłaszcza kobiety, które dochodzą do siebie po cesarskim cięciu, powinny zadbać o odpowiednie leczenie bólu, ponieważ ból nieleczony może pogorszyć jakość snu - apeluje Takenoshita.
Wśród zaleceń pojawiają się także regularne ćwiczenia, odpoczynek wtedy, gdy dziecko śpi, unikanie kofeiny i alkoholu późnym popołudniem oraz relaksujące rytuały przed snem, takie jak ciepła kąpiel czy ćwiczenia oddechowe.
W Stanach Zjednoczonych aż jedna trzecia porodów odbywa się przez cesarskie cięcie.
W Polsce rocznie wykonuje się około 150 tysięcy porodów przez cesarskie cięcie. Stanowi to około 43-48 proc. wszystkich porodów w kraju, przy ogólnej liczbie porodów wynoszącej od 297 do 366 tysięcy rocznie.