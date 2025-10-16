Matki po cesarskim cięciu znacznie częściej cierpią na silny ból i zaburzenia snu – wynika z badań zaprezentowanych podczas kongresu American Society of Anesthesiologists. Eksperci ostrzegają, że konsekwencje mogą być poważniejsze, niż dotąd sądzono.

Cesarskie cięcie a ból i problemy ze snem u matek – nowe badania ujawniają niepokojące zależności / Shutterstock

Nowe badania pokazują, że matki po cesarskim cięciu cierpią na silny ból i zaburzenia snu dużo częściej niż po porodzie naturalnym.

Analiza ponad 1,5 miliona porodów w USA wykazała, że kobiety po cesarce o 16 proc. częściej mają diagnozę zaburzeń snu w ciągu roku po porodzie.

W Polsce cesarskie cięcie to aż 43-48 proc. wszystkich porodów - temat ważny dla wielu mam!

Cesarskie cięcie - wygoda czy ryzyko?

Cesarskie cięcie, choć ratuje życie w wielu przypadkach, niesie ze sobą także istotne ryzyka zdrowotne dla matek. Najnowsze badania, zaprezentowane na dorocznym kongresie American Society of Anesthesiologists (ASA) w San Antonio, rzucają światło na problem, który do tej pory bywał marginalizowany - silny ból i zaburzenia snu po porodzie operacyjnym.

W okresie rekonwalescencji po porodzie często nie zwraca się uwagi na sen, ale ma on kluczowe znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego matki - podkreśla Moe Takenoshita, główny autor badania i doktorant Stanford University Center for Academic Medicine w Palo Alto.

Ból i bezsenność - codzienność wielu matek

Zespół badaczy przeprowadził zarówno analizę jakościową, jak i ilościową. W pierwszej fazie, poprzez wywiady z 41 matkami, naukowcy zbadali, jak wygląda rzeczywistość kobiet po porodzie - zarówno naturalnym, jak i przez cesarskie cięcie. Wyniki? Ponad dwie trzecie matek, które miały cesarskie cięcie (73 proc. planowych i 67 proc. nieplanowanych), zgłaszało silny ból, zakłócający sen i codzienne funkcjonowanie. Dla porównania, wśród kobiet po porodzie naturalnym odsetek ten wyniósł zaledwie 8 proc.

Skala problemu - dane z całych Stanów Zjednoczonych

W badaniu ilościowym przeanalizowano dane z ogólnokrajowej bazy ubezpieczycieli w USA, obejmującej ponad 1,5 miliona matek, które rodziły w latach 2008-2021. Statystyki są jednoznaczne: kobiety po cesarskim cięciu o 16 proc. częściej otrzymują diagnozę nowego zaburzenia snu (bezsenności, niedosypiania czy obturacyjnego bezdechu sennego) w okresie od miesiąca do roku po porodzie, niż kobiety, które rodziły naturalnie.

Jak zadbać o siebie po cesarskim cięciu?

Eksperci podkreślają, że kluczowe jest odpowiednie leczenie bólu po operacji. Zwłaszcza kobiety, które dochodzą do siebie po cesarskim cięciu, powinny zadbać o odpowiednie leczenie bólu, ponieważ ból nieleczony może pogorszyć jakość snu - apeluje Takenoshita.

Wśród zaleceń pojawiają się także regularne ćwiczenia, odpoczynek wtedy, gdy dziecko śpi, unikanie kofeiny i alkoholu późnym popołudniem oraz relaksujące rytuały przed snem, takie jak ciepła kąpiel czy ćwiczenia oddechowe.

Cesarka? Świadoma decyzja

W Stanach Zjednoczonych aż jedna trzecia porodów odbywa się przez cesarskie cięcie.

W Polsce rocznie wykonuje się około 150 tysięcy porodów przez cesarskie cięcie. Stanowi to około 43-48 proc. wszystkich porodów w kraju, przy ogólnej liczbie porodów wynoszącej od 297 do 366 tysięcy rocznie.