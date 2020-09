Naukowcy odkryli na Księżycu ślady... rdzy. Na łamach czasopisma "Science Advances" badacze z University of Hawai'i Institute of Geophysics and Planetology (HIGP) i Jet Propulsion Laboratory (JPL) w Kalifornii opisują wyniki obserwacji wskazujących na to, że w rejonach polarnych naturalnego satelity Ziemi występują istotne ilości hematytu, minerału zbudowanego z tlenku żelaza. Ponieważ na samym Księżycu tlenu nie ma, naukowcy sugerują, że do utlenienia obecnego tam żelaza doszło za sprawą tlenu z ziemskiej atmosfery, zawleczonego tam przez wiatr słoneczny, gdy Księżyc przechodzi przez tzw. ogon magnetyczny naszej planety.

