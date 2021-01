Heparyna, substancja przeciwzakrzepowa obecna w organizmie człowieka i stosowana jako lek pomagający w zapobieganiu chorobom zatorowo-zakrzepowym, może pomóc w terapii Covid-19 - piszą na łamach czasopisma "British Journal of Pharmacology, and Thrombosis and Haemostasis" naukowcy z Uniwersytetów w Liverpoolu i Keele. Wyniki ich badań wskazują na to, że cząsteczki heparyny blokują białko korony wirusa SARS-Cov-2 i utrudniają mu wnikanie do komórek zakażonej osoby.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Heparynę najczęściej stosuje się jako lek przeciwzakrzepowy przy osłonie leczenia kardiologicznego, zapobieganiu żylnym, czy tętniczym powikłaniom zakrzepowo-zatorowym, czy leczeniu zatorowości płucnej. Badania międzynarodowego zespołu naukowców wykazały też, że heparyna blokuje aktywność białka korony SARS-CoV-2, destabilizując jego strukturę i uniemożliwiając przyłączanie się do receptorów ACE2. To ogranicza zdolność koronawirusa do zakażania komórek.



Proces modelowania procesu przyłączania się cząsteczek heparyny do powierzchni białka korony przeprowadzono na Queensland University w Australii, badania z aktywnymi wirusami prowadzono w laboratorium Public Health England's Porton Down. To tam okazało się, że niefrakcjonowana heparyna (ale nie drobnocząsteczkowa) może skutecznie blokować zakażanie komórek już w dawkach normalnie podawanych w zastosowaniach przeciwzakrzepowych. Dane wskazują przy tym na sens dalszych prac nad zastosowaniem niefrakcjonowanej heparyny w wersji wziewnej, która może mieć szczególnie silne przeciwwirusowe działanie w płucach.



Wyniki są bardzo obiecujące, bo wskazują na możliwość szybkiego wprowadzenia tego leku do użycia w nowym wskazaniu, by osłabić objawy Covid-19, a nawet zapobiegać im, szczególnie w grupach wysokiego ryzyka - mówi prof. Jeremy Turnbull z University of Liverpool. Jego zdaniem warto też sprawdzić pod tym kątem inne nowoczesne leki, które w dotychczasowych antykoagulacyjnych zastosowaniach zastępują heparynę.



Nadzieje idą jednak jeszcze dalej. Zdaniem dr Marka Skidmore'a z Keele University, wiadomo już, że heparyna może blokować także inne wirusy, co sprawia, że warto badać możliwość jej zastosowania w strategiach terapeutycznych wobec ewentualnych przyszłych zagrożeń. Pilnie potrzebujemy leków, które mogłyby powstrzymać SARS-CoV-2, heparyna, której profil bezpieczeństwa jest doskonale znany, jest bardzo obiecującym kandydatem do zastosowań przeciwko Covid-19 - dodaje prof. Miles Carroll z National Infection Service, Public Health England.