Pomoc finansowa na dzieci z gorzej sytuowanych rodzin ma konkretny praktyczny wymiar dla rozwoju najmłodszych, przyczyniając się zwiększenia aktywności ich mózgu już w pierwszym roku życia - piszą na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" naukowcy z sześciu amerykańskich uniwersytetów. Neurolodzy zwracali uwagę na związek między statusem materialnym rodziny, a rozwojem mózgu już od pewnego czasu, teraz po raz pierwszy, w pracy pod kierunkiem badaczy z Columbia University w Nowym Jorku, udało się to w bardzo konkretny sposób potwierdzić.

