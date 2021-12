Jesteśmy gotowi do realizacji nowych zadań, w tym programu "Rodzina 500+" od stycznia 2022 roku - zapewnia prezes ZUS Gertruda Uścińska. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował specjalny kreator wniosków na PUE ZUS dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500+.

Prezes ZUS Gertruda Uścińska / Paweł Supernak / PAP

Od 2022 roku obsługę 500+ zacznie przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza, że sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 roku nadal będą realizowane przez samorządy, które będą kontynuowały wypłatę tych już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 roku.

Natomiast ZUS od 1 stycznia będzie wypłacał nowe, przyznane przez siebie świadczenia. W lutym zacznie też przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 roku i potrwa do 31 maja 2023 roku.

Jesteśmy gotowi do realizacji nowych programów, w tym programu Rodzina 500+ od stycznia 2022 roku - zapewnia PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Szefowa zakładu poinformowała, że przygotowany został specjalny kreator wniosków na PUE ZUS dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500+.

Kreator wniosków został przetestowany, działa prawidłowo i zostanie uruchomiony przez ZUS 1 stycznia 2022 r. Dotyczy to wniosków o 500+ dla tych rodziców, którzy nie otrzymują 500+ z gminy. Chodzi o osoby, którym dopiero urodziło się dziecko lub wrócili z zagranicy spoza Unii Europejskiej. Kreatory wniosku pomogą, krok po kroku, wypełnić wniosek, uwzględniając specyfikę danego wnioskodawcy. Tym samym wyeliminowane zostaną pomyłki na papierowych wnioskach - poinformowała prof. Uścińska.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie online, a pieniądze są wypłacane na konto bankowe. Według danych resortu, od uruchomienia programu w kwietniu 2016 r. do końca 2021 r. z tytułu 500 plus do rodzin trafiło już 175 mld złotych. Wsparciem objętych jest ok. 6,5 mln dzieci.