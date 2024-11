Asteroida wielkości boiska piłkarskiego minie Ziemię we wtorek - podała NASA. Kosmiczna skała o nazwie nazwie 2006 WB pędzi z prędkością 4,2 km na sekundę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Asteroida 2006 WB jest klasyfikowana jako "obiekt bliski Ziemi" (NEO), a jej średnicę oszacowano na 92 m.

Naukowcy zaliczają do tej grupy takie ciała, których orbity przebiegają bliżej niż 1,3 jednostki astronomicznej od Słońca (jednostka astronomiczna to średnia odległość Ziemi od Słońca, wynosząca ok. 150 mln km).

Takich obiektów znany naukowcom zostało sklasyfikowanych kilkadziesiąt tysięcy. Asteroidy tego typu są systematycznie katalogowane i śledzone przez systemy obserwacyjne.

Spośród kosmicznych skał wyróżnia się te, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla Ziemi. Asteroidy takie oznaczane są jako PHA (ang. potentially hazardous asteroids), a klasyfikuje się je na podstawie faktu, że zbliżają się do naszej planety na 0,05 jednostki astronomicznej (19,5 odległości do Księżyca) oraz ich rozmiaru (większego niż 140 m średnicy) - na tyle dużego, że uderzenie wywołałoby katastrofę o skali regionalnej.

Jak jednak zaznaczają naukowcy, prawdopodobieństwo uderzenia dużej asteroidy w naszą planetę jest niezwykle niskie.

NASA podała, że w najbliższych dniach cztery inne asteroidy zbliżą się do Ziemi. W poniedziałek dwa obiekty wielkości autobusu o nazwach 2024 WF2 i 2024 WJ3 przelecą w odległości odpowiednio 2 860 000 km i 4 480 000 km, a następnie obiekt wielkości samolotu (określany symbolem 2009 WB105) przeleci w odległości 5 790 000 km.

We wtorek w pobliżu Ziemi znajdzie się także inna asteroida wielkości autobusu (o nazwie 2024 WD3). Minie Ziemię w odległości 1 730 000 km.