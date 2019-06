Widok psich oczu sprawia, że topnieje ci serce? Nic dziwnego. Zdaniem brytyjskich i amerykańskich naukowców, nasi czworonożni przyjaciele do mistrzostwa opracowali taktykę wkradania się w nasze łaski. Szczególne znaczenie mają przy tym niektóre z mięśni pyska, których nie mają wilki, a które u psów wyewoluowały tak, by mogły lepiej się z nami porozumiewać. Jak pisze w najnowszym numerze czasopismo "Proceedings of the National Academy of Sciences", chodzi o mięśnie wokół oczu, które potrafią nieco unosić do góry środkową część brwi. Dzięki nim psie oczy wydają się większe, jak u szczeniaka, a psia mina przypomina naszą, kiedy jesteśmy smutni. To sprawia, że nie możemy się gniewać nawet o pogryzione pantofle.

