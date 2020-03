Dziś mija 7. rocznica tragicznych wydarzeń, o których opowiada "Broad Peak". Twórcy pierwszego polskiego filmu o himalaizmie pokazali niepublikowanych do tej pory zdjęcia z produkcji. "Broad Peak" trafi do kin 8 stycznia 2021 roku.

Od lewej - Maciej Kulig, Ireneusz Czop, Łukasz Simlat, Dawid Ogrodnik i Maciej Raniszewski

Mija 7. rocznica pierwszego zimowego wejścia na Broad Peak. Góry, która przez wiele lat uchodziła za jedną z najtrudniejszych do zdobycia zimą. 5 marca 2013 roku to się udało. Czwórka polskich himalaistów Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur Małek pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego wyruszyła na położony w Karakorum szczyt. Spektakularny sukces, jaki odnieśli, miał jednak wysoką cenę. W trakcie zejścia śmierć ponieśli Berbeka i Kowalski.



Pamiętam wielką radość i dumę. Niestety mój ojciec i Tomek Kowalski nie wrócili ze szczytu. To dla mnie bardzo ważne, że postać mojego taty, jego historia i górska pasja są dla kogoś inspirujące. Cieszę się, że powstaje film, zwłaszcza, że stworzyliśmy razem z ekipą pełną ciepła, rodzinną atmosferę - mówi Krzysztof Berbeka, najstarszy syn Macieja i Ewy Berbeków.



/ fot. Piotr Litwic. Materiały prasowe /

/ fot. Piotr Litwic. Materiały prasowe /



Film "Broad Peak" w reżyserii Leszka Dawida w styczniu 2021 roku wejdzie do kin. W roli Macieja Berbeki zobaczymy Ireneusza Czopa, Jego żoną zagra Maja Ostaszewska. W postać Krzysztofa Wielickiego wcieli się Łukasz Simlat. Adama Bieleckiego zagra Dawid Ogrodnik, Tomka Kowalskiego - Maciej Raniszewski, Artura Małka - Maciej Kulig, a Andrzeja Zawadę - Tomasz Sapryk.

/ fot. Piotr Litwic. Materiały prasowe /

/ fot. Piotr Litwic. Materiały prasowe /



Projekt powstaje przy wsparciu Polskiego Związku Alpinizmu, Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki oraz Fundacji Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady.



Nad warstwą merytoryczną czuwa grono specjalistów w tej tematyce. Film powstaje przy pełnym wsparciu bliskich Macieja i Ewy Berbeków.