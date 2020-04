W wieku 81 lat zmarł w piątek na powikłania sercowe Bill Withers, amerykański piosenkarz, gitarzysta i kompozytor, wykonujący muzykę głównie w stylu soul i pop. Znany z nagranych w latach 70. ubiegłego wieku utworów "Lean on Me" oraz "Ain't No Sunshine" - poinformował magazyn "The Rolling Stone".

REKLAMA