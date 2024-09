Obserwując rozgoryczenie tych, którym bilety przeszły koło nosa, muzycy zdecydowali się dodać do swojego tournée "Oasis Live '25" kolejne dwa koncerty na stadionie Wembley. Odbędą się one 27 i 28 września 2025 r. W pierwszej kolejności dostęp do biletów będą mieli fani, którym nie udało się nabyć wejściówek wcześniej.

RMF 24