Informację o powrocie do wspólnych występów potwierdzili też sami bracia Gallagherowie. "To jest to, to się dzieje" - napisali Liam i Noel, każdy na swoim koncie na platformie X.

Jak podkreślają media, ta wiadomość to coś więcej niż ponowny występ legendarnej grupy - to zjednoczenie znanych z krewkiego charakteru braci, którzy od lat kłócą się ze sobą, publicznie wyzywają, a ich braterską więź ciężko raczej nazwać miłością - przynajmniej tę w wersji publicznej. Ostatni raz mieli wystąpić niemal dokładnie 15 lat temu - 28 sierpnia 2009 r. w Paryżu. Do koncertu nie doszło po kolejnej kłótni rodzeństwa. Było tak burzliwie, że Noel oświadczył, iż odchodzi z zespołu. Wideo youtube Jaki może być powód powrotu Oasis na scenę? Tego na razie nie wiemy. Niewykluczone, że chodzi o gigantyczne pieniądze, chociaż bracia przez lata podkreślali, że żadna suma nie jest w stanie ich skusić. Wideo youtube Zobacz również: Oasis w oryginalnym składzie? Fani zachwyceni