Już w niedzielę 18 sierpnia rusza Kraków International Green Film Festival - międzynarodowy festiwal filmów o tematyce ekologicznej i święto kina i ludzi, którym nie są obojętne losy naszej planety. Wydarzeniem inaugurujące imprezę będzie miało charakter sportowy - to bieg Zielona Piątka. Chcesz wziąć w nim udział? Zapisać możesz się jeszcze w dniu biegu, w biurze zawodów.

Bieg Zielona Piątka jest organizowany po raz drugi / Materiały prasowe

Początek biegu - o godzinie 16:00. Uczestnicy pobiegną malowniczą, 5-kilometrową trasą, która tradycyjnie poprowadzi uroczymi terenami Bulwarów Wiślanych. Startujący przebiegną obok Wawelu, Muzeum "Manghha", a także Kładką Bernatka, która łączy dzielnice Kazimierz i Podgórze. TUTAJ ZNAJDZIECIE DOKŁADNĄ TRASĘ BIEGU



Zanim bieg ruszy, rozgrzewkę poprowadzi znana trenerka - Adrianna Pałka. W biegu wezmą udział znakomici sportowcy: Daniel Stroiński - zwycięzca Runmagedonu Sahara i Kaukaz + cały team RMF GLADIATORS Rafała Płuciennika, wioślarz i 3-krotny olimpijczyk Marcin Brzeziński, zapaśnik i złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Atlancie oraz 5-krotny olimpijczyk Ryszard Wolny i piłkarz ręczny, brązowy medalista Mistrzostw Świata w Katarze Piotr Masłowski.

Chcesz wziąć udział w biegu, ale jeszcze nie zdążyłeś się zapisać? Możesz to zrobić w dniu wydarzenia, w biurze zawodów (za opłatą startową 50 złotych).



TUTAJ ZAPISY DO BIEGU ZIELONA PIĄTKA



TUTAJ ZNAJDZIECIE REGULAMIN BIEGU ZIELONA PIĄTKA



Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy oraz eko-medal zrobiony z recyklingowanej puszki. Zwycięzcy biegu w kategorii open i w kategorii kobiet otrzymają rower. Nagrodą za drugie i trzecie miejsce w obu kategoriach będą bony na sprzęt sportowy.

Będziemy też prowadzić klasyfikację grupową. Najliczniejsza drużyna otrzyma puchar oraz upominki - odzież kompresyjną - informują organizatorzy.

W ubiegłym roku w biegu Zielona Piątka wystartowało blisko tysiąc biegaczy. Bieg wygrał Adam Czerwiński z czasem 14 minut i 37 sekund. Najlepsza wśród kobiet była Katarzyna Golba z czasem 17 minut i 24 sekund.

Po biegu organizatorzy zaproszą na darmowe pokazy plenerowe filmów festiwalowych, jakie będą miały miejsce w miasteczku festiwalowym na Bulwarze Czerwieńskim. Temat dnia to "zmiana klimatu". Obejrzeć będzie można m.in. amerykański obraz "Living in the future's past" (reż Susan Kucera), którego producentem i narratorem jest laureat Oscara Jeff Bridges. Twórcy filmu zabierają widzów w niezwykłą podróż osobliwych przemyśleń na temat tego, kim jesteśmy i przed jakimi wyzwaniami dotyczącymi środowiska stoimy. Film wywraca nasz sposób myślenia i dostarcza oryginalnego wglądu w nasze podświadome motywacje, niezamierzone konsekwencje, pokazuje, co zrobić z naszymi skamieniałymi niewolnikami i jak nasza podstawowa zwierzęca natura wpływa na przyszłość ludzkości - podkreślają twórcy dokumentu.

Wideo youtube

Na niedzielę także przewidziano projekcję kanadyjskiego filmu "Kiribati tonie". Tytułowe wyspiarskie państewko na Oceanie Spokojnym to jedno z najbardziej oddalonych od przemysłowej cywilizacji miejsc na Ziemi. A jednocześnie jedno z pierwszych, które zniknie z jej powierzchni z powodu tej właśnie cywilizacji.





Wideo youtube

Uczestnicy festiwalu 18 sierpnia będą mogli też zobaczyć m.in. takie dokumenty jak "Invisible Blanket", "Global Theromstate", "Person of the forest", "The Fight for Arctic" czy "Human Energy".



Po pokazach filmów zaplanowane są dyskusje z twórcami. TUTAJ ZNAJDZIECIE PROGRAM Z PIERWSZEGO DNIA FESTIWALU



Organizatorzy zapraszają także na prelekcję Kamila Wyszkowskiego - dyrektora generalnego Global Compact Network Poland. Początek - w niedzielę o godzinie 20.30 na stronie festiwalu na Facebooku. Podczas prelekcji Kamil Wyszkowski będzie poruszał m.in. następujące zagadnienia: Czy ludzkość wyginie? Czy sami siebie wypędzimy z raju? Czy prof. Stephen Hawking miał racje i jedyną szansą na przetrwanie ludzkości będzie ucieczka na Marsa? Czy model temperaturowy NASA dla Ziemi w 2100 i 2200 roku pozostawia choć cień nadziei? Czy my-Ziemianie unicestwimy się sami? Czy nie ma już nadziei?