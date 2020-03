Światowa premiera filmu "Mulan" odbyła się w Los Angeles. Uroczysty pokaz superprodukcji w Chinach została odwołana z powodu koronawirusa.

Chiński rynek to najważniejszy rynek akurat dla tego filmu. Jego bohaterką jest chińska heroina. Twórcy nie zdecydowali się na przesunięcie premiery "Mulan" w innych krajach. Jak mówią "show must go on", przedstawienie musi trwać. Produkcja filmu kosztowała aż 200 milionów dolarów. To aktorska wersja słynnej disnejowskiej animacji.

W filmie "Mulan" występują aktorzy z całego świata: Yifei Liu jako Mulan; Donnie Yen jako Commander Tung; Jason Scott Lee jako Böri Khan; Yoson An jako Cheng Honghui; Gong Li jako Xianniang i Jet Li jako Cesarz. Film wyreżyserowała Niki Caro na podstawie scenariusza Ricka Jaffy, Amandy Silver, Elizabeth Martin i Lauren Hynek na motywach eposu "Ballada o Mulan". Spora część ekipa tego filmu to Chińczycy. To część naszej pracy, bycie tu na premierze, modlę się za wszystkich chińskich lekarzy, którzy ratują teraz ludzkie życie - mówił na premierze grający w filmie Donnie Yen.

Aby obronić kraj przed najeźdźcami z północy, cesarz Chin wydaje dekret nakazujący rekrutację do armii jednego mężczyzny z każdej rodziny. Hua Mulan, najstarsza córka utytułowanego wojownika, decyduje się w tajemnicy wyruszyć na wojnę zamiast niedomagającego już ojca. Przebrana za mężczyznę Hua na każdym kroku poddawana jest próbom wymagającym od niej zmobilizowania wewnętrznej siły i wykorzystania pełni swoich możliwości. Dziewczyna staje się niezłomną wojowniczką oraz zdobywa szacunek wdzięcznego narodu i dumnego ojca. "Mulan" w kinach od 27 marca.

Piosenkę "Loyal Brave True" do filmu zaśpiewała Christina Aguilera.