"Misz masz czyli Kogel Mogel 3" Kordiana Piwowarskiego z 11 nominacjami - m.in. za najgorszą reżyserię, scenariusz oraz rolę żeńską - został faworytem Węży 2020. Szanse na nagrody dla najgorszych polskich produkcji mają także m.in. "Diablo. Wyścig o wszystko" i "Futro z misia".

Wideo youtube

Węże - odpowiedniki Złotych Malin - zostaną przyznane w tym roku po raz dziewiąty przez Popkulturową Akademię Wszystkiego, w skład której wchodzą krytycy filmowi i dziennikarze czynnie zajmujący się kulturą i sztuką. Celem wyróżnień jest "zwrócenie uwagi na kondycję polskiego filmu". Tytuły filmów nominowanych do nagród ogłoszono we wtorek na profilu Akademii na Facebooku.

Jak podano w komunikacie, faworytem konkursu jest "Misz masz czyli Kogel Mogel 3" Kordiana Piwowarskiego, który uzyskał 11 nominacji, m.in. w kategoriach Wielki Waż, najgorsza reżyseria, sequel, prequel, remake, scenariusz (Ilona Łepkowska) oraz najgorsza rola żeńska (Grażyna Błęcka-Kolska i Ewa Kasprzyk).







Szanse na osiem Węży, m.in. za najgorszy plakat, występ poniżej talentu (Cezary Pazura), najgorszy duet na ekranie (Karolina Szymczak/Tomasz Włosok) oraz najgorszą rolę męską (Mikołaj Roznerski) mają twórcy "Diablo. Wyścig o wszystko" Michała Otłowskiego i Daniela Markowicza.

Siedem nominacji przypadło filmowi "Futro z misia" Kacpra Anuszewskiego i Michała Milowicza, m.in. za najgorszą reżyserię, scenariusz (Milowicz, Anuszewski, Paweł Bilski i Olaf Lubaszenko) i najgorszy plakat.



Prócz powyższych produkcji o Wielkiego Węża 2020 powalczą także film "Jak poślubić milionera?" Filipa Zylbera, który - jak podkreślono w uzasadnieniu nominacji - jest opowieścią "tak sztampową i stereotypową, że bardziej byłoby naprawdę trudniej", a także "Sługi Wojny" Mariusza Gawrysia, docenione jako "kino sensacyjne pozbawione sensacji" i "sequel, którego nikt nie chciał, ani nie potrzebował".



W kategorii najgorszy teledysk okołofilmowy szansę na nagrodę mają m.in. "Żyć aż do bólu" w wyk. Bezczela z filmu "Proceder", "Szukaj mnie" w wyk. Ani Rusowicz i Sławka Uniatowskiego ("Misz Masz czyli Kogel Mogel 3") oraz "Głowę noś do góry" w wyk. Pectusa i Kasi Cerekwickiej ("Jak poślubić milionera?").



Za najbardziej żenującą scenę może zostać uznany m.in. Dawid Ogrodnik z pluszowym zającem ("Ciemno, prawie noc"), Małgorzata Foremniak wykładająca jak podrywać milionerów ("Jak poślubić milionera?") lub Katarzyna Warnke udzielająca wywiadu ("Kobiety mafii 2").

Wąż za najgorszy przekład produkcji zagranicznej może trafić do filmu "Dogonić marzenia" (oryg. "Ride Like a Girl"), "Impostor" (oryg. "The Hole in the Ground"), "Królowe zbrodni" (org. "The Kitchen"), "Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki" (oryg. "Gaston Lagaffe") lub do "Na zawsze razem" (oryg. "Amanda").



Laureaci Węży 2020 zostaną ogłoszeni w środę 1 kwietnia.