Historyczne Łaźnie Rzymskie, znajdujące się w piwnicach dawnej rezydencji magnackiej w zamku w Łańcucie, zostały odtworzone i będą w lutym udostępnione zwiedzającym. We wtorek wnętrza zostały zaprezentowane dziennikarzom na konferencji prasowej.

Odrestaurowane Łaźnie Rzymskie w podziemiach Muzeum-Zamku w Łańcucie / Darek Delmanowicz / PAP

Dyrektor Muzeum-Zamku w Łańcucie Wit Karol Wojtowicz przypomniał na konferencji, że łaźnie powstały w latach 1928-29. Dodał, że starano się odtworzyć ich wygląd pierwotny. Zastępca dyrektora, Grażyna Ulma podkreśliła, że jak na ówczesne czasy łaźnie były bardzo luksusowe, wyposażone m.in. w najnowocześniejsze systemy grzewcze, urządzenia kąpielowe, saunę, urządzenia do elektroterapii, przyrządy gimnastyczne, a także bar i pokój wypoczynkowy.



Odtworzenie łaźni możliwe było dzięki zachowanym archiwalnym fotografiom z lat 20. i 30. XX wieku autorstwa Józefa Piotrowskiego, znajdującym się w archiwum Muzeum-Zamku w Łańcucie.





Odtwarzając wygląd łaźni starano się w miarę możliwości zachować jak najwięcej oryginalnych stałych elementów wystroju, jak np. schody z boazerią (w innych pomieszczeniach boazeria została zrekonstruowana), polichromie, płytki na podłodze w korytarzu do windy czy płytki w kąpielisku, zarówno na podłodze, jak i na ścianach.



Wśród oryginalnego wyposażenia ruchomego, które będzie można zobaczyć w łaźniach, znalazła się m.in. lampa ampla i jeden z taboretów hooker w barze (pozostałe dwa to rekonstrukcje), stojący w pokoju wypoczynkowych komplet, czyli kanapa z sofą, wcześniej znajdujące się w bibliotece. Oryginalne są też mieszczące się w pokoju do fizjoterapii zegar, waga, biała skrzynka, metalowy okrągły kosz oraz taboret. W kąpielisku natomiast historyczna jest część metalowych elementów, wanny, stół z marmurowym blatem oraz spłuczki z napisem "przycisnąć".



Niektóre z eksponatów w łaźniach zostały kupione, w tym lampy w pomieszczeniu do fizjoterapii, część elementów oświetlenia, takich jak klosze w kształcie płomieni, a także sedesy w toaletach.



Oprócz oryginalnych, autentycznych eksponatów w Łaźniach Rzymskich będzie można obejrzeć również przedmioty zrekonstruowane, czyli wykonane w całości przez rzemieślników. Jest to m.in. boazeria ze snycerką i rzeźba Bachusa, podłoga drewniana, kabina do elektroterapii, siedzisko w jednej z łaźni, kinkiety metalowe, armatura natryskowa w kąpielisku, lustro do toalety przy korytarzu do windy.

Obecnie Łaźnie Rzymskie, z przyczyn konserwatorskich, nie zostały podłączone do wodociągu. Dawniej, za czasów Potockiego, woda do łaźni była doprowadzana z oddalonej o ok. 10 km wsi Handzlówka.





Zwiedzający będą mogli oglądać łaźnie od lutego



Dyrektor Wójtowicz zapowiedział, że łaźnie zostaną udostępnione zwiedzającym od nowego sezonu turystycznego, czyli w lutym 2020 r. Zaznaczył, że ze względu na bardzo małą kubaturę pomieszczeń jednocześnie Łaźnie Rzymskie będzie mogła zwiedzać grupa licząca maksymalnie 10 osób. Między grupami zwiedzających będą kilkunastominutowe przerwy konieczne dla ustabilizowania klimatu.

Muzeum-Zamek w Łańcucie / Darek Delmanowicz / PAP



Muzeum-Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych i niezwykłej kolekcji pojazdów konnych. Pod koniec XVIII w. kwitło tam życie muzyczne i teatralne, bywało wielu znakomitych gości. Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim.