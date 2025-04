"Chcę, żebyś mi zaufał. Ten ostatni raz" - mówi Ethan Hunt w zapowiedzi ósmej części serii "Mission: Impossibe". Pierwszy zwiastun właśnie pojawił się w sieci. Film będzie można zobaczyć w kinach od 23 maja.

Tom Cruise / JOHN ANGELILLO / PAP

Pierwszy zwiastun ósmej części serii "Mission: Impossibe" pojawił się w sieci.

Wideo youtube

Oprócz premierowych kadrów w zapowiedzi pojawiło się też kilka fragmentów z dotychczasowych odsłon cyklu. Jak mówi do bohatera granego przez Toma Cruisa jedna z postaci filmu: Wszystko, co do tej pory zrobiłeś, doprowadziło do tego momentu.



Według nieoficjalnych na razie informacji światowa premiera miałaby się odbyć na zaczynającym się 13 maja Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Tom Cruise jest częstym gościem festiwalu.

W 2022 roku w Cannes odbyła się europejska premiera filmu "Top Gun: Maverick". Pokaz filmu poprzedził przelot francuskich myśliwców oraz wręczenie aktorowi Złotej Palmy za całokształt twórczości, a zakończyła go pięciominutowa owacja na stojąco.

Film zapowiadany jest jako ostatnia część przygód Ethana Hunta, którego gra Tom Cruise. Agent organizacji IMF nadal będzie próbował powstrzymać sztuczną inteligencję przed pogrążeniem świata w chaosie.

Instagram Rolka

Według zapowiedzi producentów ósma część zatytułowana "Mission: Impossible - The Final Reckoning" ma być godnym zakończeniem całej sagi. Widzowie mogą zatem spodziewać się wielu podsumowań i wspomnień. Tom Cruisie, jak wiemy, sam wykonuje w filmach z tej serii wszystkie popisy kaskaderskie, zwisa z dwupłatowca w trakcie lotu, a także z zawrotną prędkością mija tym samolotem skalne urwiska.

Film "Mission: Impossible - The Final Reckoning" do kin trafi 23 maja. W obsadzie obok Toma Cruise'a są też m.in Hayley Atwell, Simon Pegg i Vanessa Kirby.