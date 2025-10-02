Skandal podczas otwartej w sobotę we włoskiej Parmie wystawy dzieł Salvadora Dalego. Okazało się, że 21 pokazywanych na niej prac to falsyfikaty. Obrazy skonfiskowali karabinierzy.

Podczas wystawy skonfiskowano 21 prac / Arma dei Carabinieri / Twitter

21 prac prezentowanych jako dzieła Salvadora Dalego i uznanych za sfałszowane skonfiskowali w środę karabinierzy w Parmie na wystawie prac hiszpańskiego artysty. Jego dzieła są wśród najczęściej podrabianych. Do konfiskaty doszło na otwartej w sobotę ekspozycji "Dali: między sztuką a mitem".

Autentyczność 21 dzieł zakwestionowała fundacja imienia artysty. Były prezentowane na wystawie "Dali: między sztuką a mitem".

Jak przekazali karabinierzy, po sygnale otrzymanym od hiszpańskiej fundacji i na wniosek włoskiego sądu skonfiskowane zostały prace - rysunki i różne przedmioty przypisywane artyście, których autentyczność nie jest jasna. Wcześniej, od stycznia do lipca tego roku, były one wystawiane w Rzymie.



Obecnie wystawa ponad 120 prac Dalego prezentowana jest w Palazzo Tarasconi w Parmie.



Organizator ekspozycji, na której doszło do interwencji karabinierów, wyraził gotowość pełnej współpracy z siłami porządkowymi, by zweryfikować autentyczność prac.



Wystawa jest dalej otwarta.