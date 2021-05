W sierpniu w kinach pojawi się kinowa biografia legendy muzyki Arethy Franklin. Wybitną artystkę zagrała laureatka Oscara za rolę w musicalu „Dreamgirls" Jennifer Hudson. Wytwórnia MGM udostępniła właśnie w sieci nowy zwiastun.

To będzie opowieść o życiu i karierze Arethy Franklin. Widz prześledzi je od czasów, gdy wokalistka była dzieckiem śpiewającym w chórze kościelnym jej ojca, aż do czasów, gdy satała się międzynarodową supergwiazdą. To ma być także opowieść o poszukiwaniach własnego głosu, we wszystkich znaczeniach tego określenia. Tytuł filmu, "Respect", pochodzi od tytułu wielkiego przeboju Franklin.

Wideo youtube

Kinową premierę zaplanowano na sierpień 2021 roku. W obsadzie, oprócz Jennifer Hudson, są także Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Skye Dakota Turner, Tate Donovan oraz Mary J. Blige.

Zmarła w 2018 roku ikona soulu sama zdecydowała, żeby jej postać zagrała w filmie Jennifer Hudson. I żeby to ona zaśpiewała jej piosenki w kinowej biografii.