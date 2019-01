Jeszcze w tym roku mają ruszyć zdjęcia do filmu, którego bohaterem będzie wybitny aktor Marlon Brando.

Na zdjęciu Marlon Brando jako Ojciec chrzestny / picture alliance / PAP/EPA

"Variety" pierwszy napisał, że w "Waltzing With Brando" zagra go Billy Zane, któremu największą rozpoznawalność przyniosła rola narzeczonego Rose w "Titanicu" Jamesa Camerona. Internauci są podzieleni. "Urodziłeś się do tej roli" - piszą jedni. "Proszę, nie rób tego" - dodają inni.

Film ma powstać na podstawie wydanej w 2011 roku książki Bernarda Judge'a "Waltzing with Brando: Planning a Paradise in Tahiti". Reżyserem i autorem scenariusza będzie Bill Fishman, a Billy Zane nie tylko zagra główną rolę, będzie też producentem filmu o Marlonie Brando.

Zmarły w 2004 roku aktor był m.in. laureatem dwóch Oscarów - za rolę w "Ojcu chrzestnym" i filmie "Na nabrzeżach". Stworzył wyśmienite kreacje w filmach "Tramwaj zwany pożądaniem" czy "Czas apokalipsy".