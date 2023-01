"Michael" – taki tytuł będzie nosiła kinowa biografia króla popu - Michaela Jacksona. Za kamerą stanie Amerykanin Antoine Fuqua, reżyser filmów "Dzień próby" czy "Bez litości". Jak pisze filmowy portal Deadline, który pierwszy podał tę informację, zdjęcia do filmu mają zacząć się jeszcze w tym roku.

Michael Jackson na zdj. z 1988 r. / Zoran Veselinovic/Photoshot / PAP/Photoshot

Producentem będzie nagrodzony Oscarem za "Bohemian Rhapsody" o Freddie'm Mercurym Graham King. Scenariusz pisze John Logan, współtwórca filmów "Skyfall" i "Gladiator".

Film powstaje w studiu Lionsgate, we współpracy z Johnem Brancą i Johnem McClainem, którzy są wykonawcami testamentu Jacksona. Fuqua ostatnio nakręcił film "Wyzwolenie", w którym Will Smith zagrał zbiegłego niewolnika. Teraz chce przenieść na ekran przełomowe momenty kariery Michaela Jacksona - począwszy od dni, w których jako dziecko śpiewał w zespole The Jackson 5, po ogromne sukcesy solowe i miano króla popu. Ale zajmie się również oskarżeniami artysty o pedofilię, które pojawiły się w późniejszych latach jego kariery i trwały aż do śmierci w 2009 roku.

Michael Jackson zmarł w wieku 50 lat, z powodu zatrzymania akcji serca spowodowanego przedawkowaniem środków uspokajających.

Film ma nie być laurką

Michael Jackson na zdj. z 2009 r. / STR / PAP/EPA

Fuqua kończy obecnie we Włoszech film "Bez litości 3" z Denzelem Washingtonem. Potem zajmie się już tylko nowym projektem. Produkcja rozpocznie się jeszcze w tym roku i jak podaje Deadline, Fuqua zatrudni operatora, z którym pracował m.in przy filmie "Wyzwolenie", czyli Roberta Richardsona.

Twórcy filmu obiecują, że "Michael" nie będzie laurką i filmem w hołdzie Jacksonowi. Chcą pokazać skomplikowaną, wybitną muzycznie postać, która miała problemy z despotycznym ojcem, z własną tożsamością i była ofiarą operacji plastycznych.

Antoine jest bystrym i bardzo zdolnym filmowcem i czujemy się bardzo szczęśliwi, że wybrał film "Michael" na swój kolejny projekt. Jego wizjonerskie umiejętności opowiadania historii i zaangażowanie w rzemiosło sprawią, że to będzie niezapomniany film - powiedział cytowany przez Deadline Joe Drake, przewodniczący Lionsgate Motion Picture Group.

Fuqua znany jest w branży muzycznej jako twórca doskonałych teledysków. Na początku swojej kariery pracował z takimi artystami jak Prince, Lil' Wayne, Toni Braxton i Stevie Wonder. Pierwszymi filmami w mojej karierze były teledyski i nadal czuję, że łączenie filmu i muzyki jest głęboką częścią tego, kim jestem - mówi Antoine Fuqua.