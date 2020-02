Trwają uroczystości pogrzebowe Jerzego Gruzy, reżysera i scenarzysty filmowego, telewizyjnego i teatralnego. Msza św. jest odprawiana w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Potem ciało zmarłego spocznie na Powązkach Wojskowych w Alei Zasłużonych.

Uroczystości pogrzebowe Jerzego Gruzy / PAP/Marcin Obara /

Mszę świętą poprzedziło odczytanie listów od prezydenta Andrzeja Dudy oraz ministra kultury Piotra Glińskiego.

Jerzy Gruza urodził się 4 kwietnia 1932 r. w Warszawie. Po ukończeniu Wydziału Reżyserii łódzkiej PWSFTviT związał się z Telewizją Polską, gdzie w latach 1955-83 tworzył programy muzyczne i rozrywkowe (m.in. we współpracy z Bogumiłem Kobielą i Jackiem Fedorowiczem - "Poznajmy się", "Małżeństwo doskonałe") oraz reżyserował spektakle Teatru TV.



Od 1983 do 1991 roku był dyrektorem Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie zrealizował - po raz pierwszy w Polsce - m.in. musicale "Skrzypek na dachu" i "Jesus Christ Superstar". Był twórcą popularnych filmów i seriali: "Dzięcioł", "Alicja", "Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy", "Wojna domowa", "Czterdziestolatek", "Motylem jestem czyli romans czterdziestolatka", "Alicja", "Pierścień i róża", "Czterdziestolatek. 20 lat później", "Gosia i Małgosia".



Artysta zmarł w niedzielę w nocy w Warszawie. Miał 87 lat.