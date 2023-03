"Wielki zaszczyt, albo wielka pułapka"

Aktor i komik Jimmy Kimmel już dwukrotnie prowadził Oscary: w 2017 i 2018 r. Propozycja poprowadzenia gali oscarowej po raz trzeci to albo wielki zaszczyt albo pułapka. Tak czy inaczej, jestem wdzięczny Akademii za to, że zaprosiła mnie zaraz po tym, jak wszyscy mocni kandydaci powiedzieli "nie" - zażartował artysta, cytowany przez portal US Magazine.

Z kolei jak podał portal Variety, powołując się na dane Live + Same Day Nielsen, ubiegłoroczną ceremonię oscarową śledziło "16,6 mln widzów, co oznacza wzrost o 58 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym", kiedy to odnotowano rekordowo niską oglądalność: 10,5 mln widzów.

"Oglądalność wzrosła w trzech znaczących momentach: gdy Troy Kotsur został laureatem nagrody dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w ‘CODA’, kiedy Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka, a także podczas przemówienia Smitha, który otrzymał statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego" - czytamy.

Ceremonia rozdania Oscarów rozpocznie się o godz. 1 w nocy. Będziemy ją relacjonować na żywo na RMF24.pl.