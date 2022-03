Polska ekipa, która walczy o Oscara dla filmu krótkometrażowego "Sukienka", zaprezentowała się na czerwonym dywanie. Już tej nocy dowiemy się, czy do polskiej produkcji powędruje nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Anna Dzieduszycka i Tadeusz Łysiak / PAP/EPA/DAVID SWANSON /

"Sukienka" została wyprodukowana przez Warszawską Szkołę Filmową. To opowieść o młodej pracownicy motelu - granej przez Annę Dzieduszycką - która z powodu niskiego wzrostu doświadcza odrzucenia ze strony mężczyzn i samotności.

Obraz prezentowano m.in. na festiwalach filmowych w Atlancie, San Diego i Rhode Island. W każdym z tych miejsc produkcja spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Choć portale branżowe - na czele z Variety - typują raczej zwycięstwo "The Long Goodbye" Aneila Karii lub "On My Mind" Martina Strange-Hansena, polski film plasuje się wysoko w ich zestawieniach.

DO KOGO POWĘDRUJĄ OSCARY? ŚLEDŹ NASZĄ RELACJĘ Z GALI>>>

Anna Dzieduszycka / PAP/EPA/DAVID SWANSON

Tadeusz Łysiak w RMF FM o filmie "Sukienka"

Zależało nam na tym, żeby to była uniwersalna historia - mówił w RMF FM reżyser Tadeusz Łysiak. Powtarzaliśmy sobie jak mantrę, że robimy film nie o kobiecie niskiego wzrostu, tylko o kobiecie. Kropka. O kobiecie, która ma takie same potrzeby, emocje, pragnienia, sny czy lęki jak każdy z nas. Że to nie ma znaczenia jak wygląda. Szukaliśmy uniwersalnych emocji w niej, czegoś z czym każdy może się identyfikować. Łatwo było zrobić kino społeczne (...) Ale nie chcieliśmy tego robić. Chcieliśmy zrobić film personalny, emocjonalny, który angażuje każdego - podkreśla.

Łysiak kończy studia w Warszawskiej Szkole Filmowej. To jego film dyplomowy. Chciałem opowiedzieć historię o samotności i odrzuceniu. I o tym, jak często ludzie potrafią kogoś odrzucić lub skazać na samotność tylko dlatego, że np. trochę inaczej wygląda - mówi w RMF FM reżyser. Główna bohaterka tego filmu myśli, że potrzebuje sukienki, żeby wyglądać ładnie i kobieco. Ta norma społeczna została na nią narzucona (...) I to jest ważną opowieścią w tym filmie, ta wieczna konfrontacja z kanonami piękna - dodaje. Ale to jest również opowieść o kobiecej przyjaźni.

Wideo youtube

Główną rolę w filmie "Sukienka" gra Anna Dzieduszycka. Choć nie jest zawodową aktorką, jej talent został już doceniony przez jury i widzów wielu festiwali. Zdobyła Nagrodę Główną dla Najlepszej Aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Rhode Island w USA.

Renatę, przyjaciółkę Julki, zagrała Dorota Pomykała, a w rolę Bogdana wcielił się Szymon Piotr Warszawski. Autorem zdjęć jest Konrad Bloch. Film nagrodzono m.in na Atlanta Film Festival, dostał też Brązową Kijankę na festiwalu Camerimage.