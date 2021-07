6 lipca rozpocznie się 74. festiwal filmowy w Cannes. Znana z Avengersów "Czarna Wdowa" 9 lipca trafi do polskich kin. A na 10 i 11 lipca w Warszawie i Rzeszowie zaplanowano koncerty "Tomasz Stańko. Toast Urodzinowy".

Przygotowania do 74. festiwalu filmowego w Cannes / SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA

Rusza Cannes

Cannes rusza w najbliższy wtorek 6 lipca. 74. festiwal filmowy, wraca po rocznej przerwie i potrwa do 17 lipca. Restauratorzy oraz hotelarze szykują się, ale są średnimi optymistami.

Razem ze zbliżającym się festiwalem, z rozpoczynającym się sezonem, rezerwacje, jak obserwujemy, naprawdę zaczęły się poprawiać. Ale to nie jest oczywiście całkowity powrót do normalności. Zmieniliśmy nasze normy, dostosowaliśmy procedury, zwłaszcza w przypadku tego, co nazywamy All-Safe. Postaramy się chronić naszych klientów i naszych pracowników - mówi jedna z szefowych hotelu na La Crostette.

Na otwarcie festiwalu będzie światowa premiera "Annette" Leosa Caraxa. W najnowszym filmie twórcy "Holy Motors" wystąpili Marion Cotillard i Adam Driver. To rozgrywająca się w Los Angeles opowieść o piosenkarce i komiku stand-upowym, których życie odmieniają narodziny córki. Film jest jedną z 24 produkcji, które powalczą o główną nagrodę festiwalu - Złotą Palmę.

W Konkursie Głównym nie ma w tym roku polskiego tytułu. Jedyny polski akcent to "Podwójne życie Weroniki" Krzysztofa Kieślowskiego w sekcji Cannes Classic. Będzie w niej ponad 20 filmów, m.in. "Mulholland Drive" Davida Lyncha czy "F jak fałszerstwo" Orsona Wellesa. W tej sekcji prezentowane są obrazy po rekonstrukcji cyfrowej.

Na zakończeniu 74. Festiwalu w Cannes widzowie zobaczą "OSS 117: From Africa With Love" Nicolasa Bedosa. W filmie gra m.in. znany z "Artysty" Jean Dujardin.

"Czarna wdowa" w kinach

Znana z Avengersów "Czarna Wdowa" vel Natasha Romanoff pojawi się w kinach 9 lipca, ale dla niecierpliwych pierwsze seanse będą już 8 lipca. Główną rolę gra Scarlett Johansson, a jej bohaterka mówi: "Nie chcę już uciekać przed przeszłością". I ta przeszłość ją w związku z tym dopada. A Czarna Wdowa będzie musiała walczyć z groźnym, potężnym przeciwnikiem, który nie cofnie się przed niczym, by ją zniszczyć.

W obsadzie, oprócz Scarlett Johansson, są Florence Pugh jako Yelena oraz Rachel Weisz jako Melina. Całość wyreżyserowała też kobieta - Cate Shortland.

Tomasz Stańko. Toast urodzinowy

Kolejna edycja imprezy celebrującej rocznicę urodzin najwybitniejszego polskiego trębacza. Program przygotowany we współpracy z córką artysty, Anną Stańko. Wśród gwiazd jest wybitny amerykański trębacz Ambrose Akinmusire.

10 lipca koncert odbędzie się na Placu Defilad w Warszawie. Z kolei w Rzeszowie zostaną zorganizowane 10 i 11 lipca. W BWA (Niezła Sztuka) wystąpią Skubisz / Lemańczyk cooperation, a na Dziedzińcu Zamku Lubomirskich grać będą Tomasz Dąbrowski feat. Jan Młynarski oraz Ambrose Akinmusire Quartet.

"Toast Urodzinowy" to koncerty celebrujące życie i twórczość Tomasza Stańko. Projekt, w który angażują się czołowe postacie świata jazzu, powstał z inspiracji Anny Stańko - córki i wieloletniej managerki artysty.