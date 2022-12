W wieku 83 lat zmarł wybitny aktor teatralny i filmowy Jan Nowicki. Wystąpił w kilkudziesięciu filmach i sztukach teatralnych. Jedną z najważniejszych ról zagrał w filmie "Wielki Szu" Sylwestra Chęcińskiego.

Urodził się 5 listopada 1939 w Kowalu. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Tam też wykładał, a w latach 1973-74 był prodziekanem Wydziału Aktorskiego.

W 1964 roku zadebiutował w spektaklu "Zaproszenie do zamku" Jeana Anouilha, na deskach krakowskiego Starego Teatru w Krakowie. Grał tam przez 30 lat. Był jednym z ulubionych aktorów teatralnych Andrzeja Wajdy. Stworzył wspaniałe kreacje, które przeszły do historii polskiego teatru - m.in. Stawrogina w "Biesach", Rogożyna w "Nastazji Filipownej" czy księcia Konstantego w "Nocy listopadowej".

Na wielkim ekranie debiutował w 1963 roku - w "Przygodzie noworocznej". Później przyszły większe role w takich filmach jak "Popioły" w reż. Andrzeja Wajdy, "Trzecia część nocy" Andrzeja Żuławskiego czy "Pan Wołodyjowski" Jerzego Hoffmana.

Pierwszą główną rolę - absolwenta studiów wyższych, który wyrusza w świat - zagrał w "Barierze" Jerzego Skolimowskiego.

Z początkiem lat 70. zaczął grać u Andrzeja Kondratiuka - w tym w jego debiucie fabularnym "Dziura w ziemi".



Jedną z jego najbardziej pamiętnych ról jest ta w "Sanatorium pod klepsydrą" - filmowej adaptacji prozy Brunona Schulza, w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Nowicki zagrał Józka, który w tajemniczym, istniejącym poza czasem sanatorium spotyka zmarłego ojca.

W drugiej połowie lat 60. zaczął występować w obrazach węgierskich w reżyserii swej żony Marty Meszaros. Zagrał u niej m.in. Janosa w filmie "One dwie", Andrasa Novaka w "Jak to w domu" i Marka w "Po drodze".

Wielką popularność przyniósł Nowickiemu tytułowy Wielki Szu (1983 roku), oszust karciany z filmu w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.

Po koniec lat 80. Nowicki stowrzył pamiętną kreację księcia Hansa Friedricha von Teuss w "Magnacie" Filipa Bajona.

Po dłuższej nieobecności na ekranie Jan Nowicki powrócił w 2008 roku, rolą w filmie Jacka Bławuta "Jeszcze nie wieczór". Wcielił się w gwiazdora kina i teatru Jerzego, który przyjeżdża na rekonwalescencję do Domu Aktora w Skolimowie. Za tę kreację został uhonorowany nagrodą dla najlepszego aktora na Festiwalu Filmowym w Gdyni.

Później pojawił się w kilku popularnych produkcjach, takich jak: "Fenomen", "Sztos 2" (na zdjęciu), czy "Pokaż kotku, co masz w środku", a także w serialach: "Egzamin z życia", 'Magda M." oraz "Apetyt na miłość".

Kochał sport, przede wszytskim futbol

Kilka lat temu Jan Nowicki wycofał się z aktorstwa, skarżył się na kłopoty z pamięcią. Kochał sport, głównie futbol. To był wyjątkowy człowiek - mówi w rozmowie z RMF FM wokaliska i sąsiadka aktora Anna Alabrudzińska.

Zostanie ze mną do końca świata. To osoba, która mnie zawsze wspierała. Za co mu serdecznie dziękuję i mam nadzieję - do zobaczenia - dodaje wzruszona.

Jan Nowicki zmarł nad ranem w Krzewencie koło Kowala na swoich ukochanych Kujawach.