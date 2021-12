Nie żyje amerykańska pisarka Anne Rice, znana z powieści fantasy i o wampirach. Zmarła w wieku 80 lat. Jej książki byly tłumaczone na wiele języków, m.in. na polski. Popularność zdobył cykl "Kronika Wampirów", w tym "Wywiad z wampirem", którym zadebiutowała w 1976 roku.

Kadr z adaptacji powieści "Wywiad z wampirem" / Geffen Pictures / PAP/Photoshot

Rice napisała kilkadziesiąt książek, także erotycznych, jak i o zabarwieniu religijnym. Sprzedała ponad 150 mln egzemplarzy na całym świecie.

"Wywiad z wampirem" został przeniesiony na ekran w 1994 roku przez Neila Jordana z udziałem Toma Cruise'a i Brada Pitta. Ma się też stać częścią serialu telewizyjnego AMC, który ukaże się w przyszłym roku.



Inny utwór Rice, "Królowa potępionych", zaadaptował dla filmu w 2002 roku Michael Rymer.



W ostatnich godzinach jej życia siedziałem przy jej szpitalnym łóżku w zachwycie nad jej osiągnięciami i odwagą - napisał na Facebooku jej syn Christopher Rice. Wyjaśnił, że matka zmarła z powodu powikłań po udarze.



Ogrom żałoby naszej rodziny jest nie do opisania. Jej wsparcie dla mnie jako matki było bezwarunkowe - nauczyła mnie realizować moje marzenia, odrzucać konformizm i przeciwstawiać się ciemnym głosom strachu i zwątpienia - pisał jej syn.



Jak powiadomił, Anne Rice zostanie pochowana podczas prywatnej ceremonii w Nowym Orleanie. W przyszłym roku w tym mieście odbędzie się publiczna uroczystość, na którą zaproszeni zostaną "przyjaciele, czytelnicy i fani".



Rice, (Howard Allen Frances O'Brien) urodziła się w Nowym Orleanie w 1941 roku. Spędziła tam większość dzieciństwa i tam rozgrywa się akcja wielu jej książek. Później przeniosła się do Teksasu, a następnie do San Francisco.