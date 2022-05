Wieczorem na festiwalu filmowym w Cannes światowa premiera filmu "IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Na czerwonym dywanie pojawią się grający w tym filmie Isabelle Huppert, Sandra Drzymalska i Mateusza Kościukiewicz. Skolimowski kilka razy pokazywał w przeszłości swoje filmy na canneńskim festiwalu. Za scenariusz do obrazu "Fucha" w 1982 roku dostał Złotą Palmę.

Jerzy Skolimowski odbiera Platynowe Lwy za artystyczne osiągnięcia życia / Adam Warżawa / PAP

Najnowszy film Jerzego Skolimowskiego w tym roku znalazł się wśród 21 tytułów, które będą rywalizować o Złotą Palmę. Tytuł nawiązuje do odgłosu wydawanego przez osły, bo to właśnie osiołek jest bohaterem tego filmu. Obraz to parafraza kina drogi. Nawiązuje do klasyki kina, do filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 roku. Historia osiołka o imieniu Baltazar rozpoczyna się w polskim cyrku, a kończy we włoskiej rzeźni. Główne role w nowym filmie Skolimowskiego grają m.in. Isabelle Huppert, Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i Tomasz Organek. Jerzy Skolimowski film wyreżyserował, jest też wspólnie z Ewą Piaskowską scenarzystą. Autorem zdjęć do "IO" jest Michał Dymek.

Festiwal i Skolimowski

Jerzy Skolimowski wielokrotnie pokazywał swoje filmy w Cannes. W 1971 roku do Złotej Palmy nominowany był "Król, Dama i Walet". Film był koprodukcją RFN i USA, a w obsadzie znaleźli się m.in. z Gina Lollobrigida i David Niven. "Wrzask", film Skolimowskiego z 1978 roku, dostał w Cannes nagrodę specjalną jury. To zrealizowana w Wielkiej Brytanii mroczna opowieść o pensjonariuszu zakładu dla umysłowo chorych, który posiada niezwykłe zdolności. Innym pokazywanym w Cannes filmem Jerzego Skolimowskiego była "Fucha". Film powstał w 1982 roku w Wielkiej Brytanii. W obsadzie znalazł się Jeremy Irons, a obraz opowiada o polskich robotnikach pracujących w Londynie, w czasie gdy w Polsce wprowadzony zostaje stan wojenny. Skolimowski nakręcił ten film na podstawie własnego scenariusza, który w Cannes został nagrodzony Złotą Palmą. Dwa lata później do Złotej Palmy nominowany był jego obraz "Najlepszą zemstą jest sukces". W 1989 roku w Konkursie Głównym Cannes pokazywane były "Wiosenne wody" z Timothym Huttonem i Nastassią Kinski w obsadzie. Jerzy Skolimowski nie tylko pokazywał swoje filmy w Cannes, w 1987 roku był też członkiem festiwalowego jury.



Aktor i malarz

Twórca filmów "Cztery noce z Anną", "11 minut" czy "Essential Killing" jest też aktorem. Grał w filmie "Poślizg" Jana Łomnickiego 1972 roku, do którego to filmu napisał scenariusz. Oglądaliśmy go też na ekranie w "Fałszerstwie" Volkera Schloendorffa, filmie w 1981 roku, a także, co ciekawe, w "Marsjanie atakują!" Tima Burtona z 1996 roku. W komedii "Juliusz" zagrał bezwzględnego marszanda.



Jerzy Skolimowski podczas otwarcia wystawy swoich prac pt. "Czarny Deszcz" / Albert Zawada / PAP

Jerzy Skolimowski jest też utalentowanym malarzem. Swoją pierwszą indywidualną wystawę malarstwa miał w Turynie w 1996 roku. Swoje prace plastyczne pokazywał właściwie na całym świecie. Od Los Angeles, Miami, Toronto, przez Paryż, Oslo, Berlin, po Bukareszt i Belgrad. I oczywiście w Polsce. Od niedawna niego obrazy można oglądać na nowej wystawie w Krakowie. W 2001 roku Jerzy Skolimowski brał udział w Biennale Sztuki w Wenecji. Jego prace mają w swoich zbiorach w zbiorach m.in Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum Sztuki Współczesnej w Salonikach.