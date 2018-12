Malczewski, Chełmoński, Wyspiański, Boznańska, Mehoffer. Obrazy wybitnych, polskich artystów można oglądać w Muzeum Sztuki w Göteborgu, na największej w Skandynawii wystawie sztuki okresu Młodej Polski. Ekspozycja będzie czynna do 17 marca przyszłego roku.

Wystawa "Młoda Polska" w Muzeum Sztuki w Göteborgu / materiały prasowe /

Każdego, kto przyjdzie na nową wystawę do Muzeum Sztuki w Göteborgu, wita wielki napis "Młoda Polska". Można tam oglądać ponad 60 dzieł - głównie płótna dużych formatów, obrazy autorstwa Olgi Boznańskiej, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera czy Wojciecha Weissa. Dzieła wypożyczone zostały z Muzeów Narodowych w Warszawie i Krakowie oraz z Muzeum Sztuki w Łodzi.



Obrazy wiszą na dwóch piętrach i jak opowiada w rozmowie z RMF FM kuratorka wystawy Evą Nygards zostały podzielone na cztery grupy. Te grupy to - portrety, mitologia, folklor i natura. Nie dzieliliśmy prac polskich artystów chronologicznie, tylko tematami. Młoda Polska to świetny okres w historii polskiej sztuki, ale mało znany zagranicznym odbiorcom. Dla szwedzkiego widza taki sposób prezentowania prac będzie zdecydowanie bardziej czytelny - opowiada Nygards. Szuka końca XIX wieku w krajach skandynawskich bardzo koncentruje się wokół sceny paryskiej. Najnowsza wystawa pokazuje twórców, którzy wrócili do ojczyzny, albo tworzyli w Monachium czy Sankt Petersburgu.



Fascynujące jest to artystyczne podróżowanie, ale niemniej interesująca jest wyjątkowa wszechstronność młodopolskich artystów. Widzowie tej wystawy oglądają obrazy, płótna, ale przecież twórcy zajmowali się również pisaniem dla teatru, robieniem scenografii czy projektowaniem, dizajnem - mówi w RMF FM kuratorka szwedzkiej wystawy.



Twórcy ekspozycji postarali się by korespondowała z kolekcją skandynawskiej sztuki, która powstała w mniej więcej tym samy czasie, a którą można oglądać w Muzeum Sztuki w Göteborgu.



Wystawa w Muzeum Sztuki w Göteborgu, we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, została zorganizowana z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie czynna do 17 marca 2019 roku.



(ug)