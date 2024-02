Nadszedł czas, żeby ogłosić tytuły czterech pierwszych filmów, które widzowie zobaczą podczas tegorocznej odsłony Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie. Organizatorzy nie pozostają obojętni wobec globalnych wyzwań, z którymi mierzymy się jako społeczeństwo. Wyniszczająca wojna w Ukrainie, brutalny konflikt zbrojny w Izraelu, globalny kryzys uchodźczy czy postępujące zmiany klimatyczne. "Na granicy", czyli jedna z czterech sekcji przygotowanych specjalnie na rok 2024 stawia pytanie o przekraczanie granic w sensie zarówno geopolitycznym, jak i osobistym.

/ Materiały prasowe

Sekcja "Na granicy" podczas Mastercard OFF CAMERA 2024 będzie komentować otaczający nas świat zarówno w makroskali, przyglądając się granicom w sensie politycznym, religijnym czy coraz większej ingerencji człowieka w środowisko naturalne, jak również w bardziej osobistej perspektywie. W kinach widzki i widzowie będą zgłębiać tematykę coraz większych napięć generowanych przez przekroczenie granic moralnych czy kulturowych, jak również to, że sami często nie potrafią poradzić sobie z ograniczeniami, które posiadają we własnych głowie. To rodzi klincz, z którego trudno się wyswobodzić. Dlatego też programerzy Mastercard OFF CAMERA przywożą do Krakowa filmy, które oscylują wokół pojęć takich jak ucieczka, granice szaleństwa i miłości, tożsamość i przemoc, ale także wokół walki o godność i szacunek, na które zasługuje każdy z nas. Fabuły pierwszych czterech filmów z tej sekcji prezentują się następująco.

"Behind the Mountains" - Ucieczka od rzeczywistości

Po latach spędzonych w tunezyjskim więzieniu, Rafik wyrusza w podróż z synem, by przekazać mu wartości wolności i odwagi. Mohammed Ben Attia, wspierany przez braci Dardenne, przedstawia historię o relacji ojca i syna, celebrującą siłę woli.

Ceniony tunezyjski reżyser opowiada o bohaterze, który widzi więcej możliwości niż obowiązująca narracja w kraju ogarniętym schizofrenią i absurdem. Ujęta w formułę kina drogi historia relacji ojca z synem to także narracja z pogranicza rzeczywistości i magii oraz hołd złożony sile woli. Jednymi z pierwszych, którzy poznali się na oryginalnym pomyśle Ben Atti, byli wybitni wspomniani belgijscy twórcy - bracia Dardenne, będący producentami "Behind the Mountains".

Reżyseria: Mohamed Ben Attia

Scenariusz: Mohamed Ben Attia

Zdjęcia: Frédéric Noirhomme

Muzyka: Olivier Marguerit

Obsada: Majd Mastoura, Walid Bouchhioua, Samer Bisharat, Selma Zghidi, Helmi Dridi

Kraj: Tunezja/Belgia/Francja/Włochy/Arabia Saudyjska/Katar

/ Materiały prasowe

"El Paraiso" - Granica miłości i szaleństwa

Julio Cesar, czterdziestolatek mieszkający z matką, zostaje wplątany w skomplikowane relacje, gdy w ich życiu pojawia się Ines. Enrico Maria Artale maluje obraz miłości rodzinnej balansującej na granicy obsesji i strachu przed samotnością.

Film, który podbił konkurs "Horyzonty" ubiegłorocznego festiwalu w Wenecji (aż trzy nagrody!), to opowieść o sile rodzicielskiego uczucia z wszelkimi jego konsekwencjami.

Reżyseria: Enrico Maria Artale

Scenariusz: Enrico Maria Artale

Zdjęcia: Francesco Di Giacomo

Muzyka: Emanuele de Raymondi

Obsada: Margarita Rosa de Francisco, Maria del Rosario, Matea Milinkovic, Gabriel Montesi, Edoardo Pesce

Kraj: Włochy

Nagrody: MFF w Wenecji - Najlepszy scenariusz (Konkurs "Horyzonty"), Najlepsza aktorka (Margarita Rosa de Francisco, Konkurs "Horyzonty"), Najlepszy włoski film festiwalu

"Heroic" - przemoc i tożsamość

David Zonana bada meksykańską rzeczywistość, gdzie młody Luis wybiera służbę wojskową nad przestępczym światem. Film, będący echem autentycznych doświadczeń kadetów, ukazuje przemoc jako element tożsamości kraju, stawiając pytanie o ludzką naturę

Wstrząsający, oparty na prawdziwych relacjach byłych kadetów akademii film pokazuje cienką granicę między człowiekiem a bestią, a młody reżyser wpisuje się w narrację przedstawianą przez jego starszych, bardziej znanych kolegów, jak chociażby Michel Franco, który jest producentem "Heroico". Film dla widzów o naprawdę mocnych nerwach.

Reżyseria: David Zonana

Scenariusz: David Zonana

Zdjęcia: Carolina Costa

Obsada: Santiago Sandoval, Fernando Cuautle, Esteban Caicedo, Isabel Yudice, Mónica Del Carmen

Kraj: Meksyk/Szwecja

Rok produkcji: 2023

Czas: 88 min/kolor

Nagrody: MFF w Guadalajarze - Najlepszy meksykański film, Najlepszy aktor (Fernando Cuautle), Nagroda FIPRESCI, Nagroda jury młodzieżowego

"Temporaries" - Walka o godność

Film w reżyserii Piera-Philippe’a Chevigny’ego to jeden z ciekawszych debiutów ubiegłorocznego sezonu festiwalowego, a jednocześnie opowieść skrojona na dzisiejsze czasy. W jej centrum znajduje się Ariane (nagradzana rola Ariane Castellanos), która chcąc uporządkować życie po bolesnym rozstaniu, decyduje się wrócić w rodzinne strony. By podreperować nieco sytuację finansową, kobieta rozpoczyna pracę jako tłumaczka w lokalnej fabryce kukurydzy. Jej głównym zadaniem jest pośredniczenie w kontaktach pomiędzy despotycznym szefem a grupą pracowników sezonowych z Gwatemali, którzy przybyli do Kanady w celach zarobkowych.

Film Chevigny’ego ma w sobie coś z kina Kena Loacha. Wyraźne społeczne zacięcie, sympatię zwróconą w stronę słabszych jednostek, krytykę uprzywilejowanych oraz potrzebę zmiany obowiązującego status quo.

Reżyseria: Pier-Philippe Chevigny

Scenariusz: Pier-Philippe Chevigny

Zdjęcia: Gabriel Brault-Tardif

Obsada: Ariane Castellanos, Marc-André Grondin, Nelson Coronado, Micheline Bernard, Marvin Coroy

Kraj: Kanada/Francja

Czas: 89 min/kolor

Nagrody: MFF w Atenach - Najlepszy film, Najlepsza aktorka, Nagroda publiczności, Nagroda greckich dziennikarzy; MFF w Calgary - Najlepsza aktorka (Ariane Castellanos)

Karnety już w sprzedaży

Mastercard OFF CAMERA - wielkie święto kina niezależnego - w tym roku odbędzie się w Krakowie od 26 kwietnia do 5 maja. Już wkrótce organizatorzy ogłoszą kolejne tytuły filmów, które będzie można zobaczyć w ramach sekcji "Girl Power!", "W słusznej sprawie" oraz "Czarne owce" - to sekcje przygotowane specjalnie na rok 2024, a także w stałych elementach programu: "Amerykańscy niezależni" oraz "Festiwalowe hity", które uwielbiają kinomani, którzy co roku tłumnie przyjeżdżają na filmową majówkę do stolicy Małopolski.

W sprzedaży jest już II pula karnetów (I pula wyprzedała się w kilkadziesiąt godzin) - dostępne są karnet PASS OPEN w niższej, atrakcyjnej cenie. II pula sprzedaży karnetów jest ostatnią, w której będzie można zakupić karnety z możliwością odbioru ich fizycznej wersji w Centrum Festiwalowym. Chcąc zrezygnować z jak największej ilości plastiku, w III Puli sprzedaży zakupić będzie można jedynie akredytacje online, którą będzie można wyświetlić na stronie www.offcamera.pl lub aplikacji OFFCAMERA, która będzie dostępna w czasie 17. edycji Festiwalu. Wszystkie osoby, które zakupiły oraz zakupią karnety do końca terminu sprzedaży II puli, otrzymają możliwość zrezygnowania z akredytacji fizycznej i posługiwania się wyłącznie wersją online.

Szczegółowe informacje o Mastercard OFF CAMERA 2024 na offcamera.pl