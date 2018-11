Obraz "M 39" Wojciecha Fangora wylicytowano na aukcji w Desa Unicum w Warszawie za 4 720 000 złotych! To nowy rekord polskiego rynku sztuki.

Obraz "M39" Wojciecha Fangora /

Poprzedni rekord należał do obrazu Stanisława Wyspiańskiego "Macierzyństwo" sprzedanego za 4 366 000 złotych w grudniu ubiegłego roku.

"M 39" Wojciecha Fangora ma niezwykłą historię - wraz z 33 innymi płótnami obraz powstał specjalnie na indywidualną wystawę artysty w The Solomon R. Guggenheim Museum. Podobnie jak w poprzednich realizacjach, artysta kontynuował swoją koncepcję pozytywnej przestrzeni iluzyjnej, która rozciąga się między płótnem a widzem i zasadza się na naturalnych funkcjach aparatu optycznego. Obrazy te nie są ograniczone ramami, stanowią otwarte kompozycje, które pulsują ruchem i kolorem. Prace Wojciecha Fangora po raz pierwszy zostały zaprezentowane nowojorskiej publiczności w trakcie wystawy "15 Polish Painters" w 1961 roku. Cztery lata później został zaproszony do udziału w kolejnej ważnej wystawie, mającej wpływ na obraz sztuki lat 60. Mowa o "The Responsive Eye", która eksponowana była w The Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

