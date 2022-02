Od 7 lutego Belgowie będą mogli wymieniać swoje paszporty na nowe. Dokumenty mają przede wszystkim zapewnić większe bezpieczeństwo. Hologramy i zabezpieczenia najnowszej generacji mają sprawić, że paszporty będą niepodrabialne. Jednak największe emocje wzbudza to co pojawi się na kolejnych stronach nowych dokumentów, a w tym przypadku będą to postacie z komiksów.

