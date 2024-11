Od czasów roli Lane’a Pryce’a w "Mad Men" przez kapitana Francisa Croziera w "Terrorze", Valery’ego Legasova w "Czarnobylu" po króla Jerzego VI w "The Crown", Jared Harris tworzy jedne z najbardziej wyrazistych współczesnych telewizyjnych ról, udowadniając, że wybitne aktorstwo na dużym i małym ekranie błyszczy tak samo. W grudniu tego roku osobiście odbierze w Warszawie nagrodę specjalna Cutting Edge Award w czasie festiwalu seriali BNP Paribas Warsaw SerialCon 2024. Widzowie wezmą także udział w spotkaniu Q&A z aktorem.

Jared Harris / Materiały prasowe

Jego wielowymiarowe, przejmujące kreacje stały się istotną częścią serialowej rewolucji quality TV, wprowadzając do telewizji jakość, jaką znaliśmy wcześniej z kina i teatru. Za ogromną wrażliwość artystyczną i niezwykłą zdolność tworzenia postaci, które na długo zapadają w pamięć - tak brzmi fragment uzasadnienia przyznania nagrody specjalnej dla Jareda Harrisa, którą aktor odbierze wieczór, 4 grudnia, w Warszawie podczas BNP Paribas Warsaw SerialCon.

Również 4 grudnia, w środę o godzinie 16:00 w Kinotece, uczestnicy festiwalu będą mogli spotkać się z nim w czasie Q&A, które jest realizowane w ramach kinowego pokazu serialu "Czarnobyl" (bilety są już dostępne w sprzedaży: https://warsawserialcon.pl/program/harmonogram /)

O nagrodzie Cutting Edge Award

Nagroda CUTTING EDGE jest przyznawana twórcom, którzy zacierają granice między światem seriali a filmu. Nieustannie poszukują nowych i oryginalnych form opowiadania odcinkowych historii, a także przełamują konwencje gatunkowe. Podążają ścieżkami wymagającymi zaangażowania, skuteczności i konsekwencji. Nagroda ma na celu wyróżnianie osobowości, które podejmują odważne i znaczące tematy, promują różnorodność i łamią stereotypy swoim działaniem.

Podkreśla wagę ambitnych i jakościowych projektów, które nie tylko inspirują innych twórców, ale również zmieniają postawy widzów. To wyróżnienie dla tych, którzy poszerzają granice serialowej narracji. Po raz pierwszy zostanie przyznana w czasie BNP Paribas Warsaw SerialCon - festiwalu seriali, który odbędzie się w warszawskiej Kinotece od 4 do 8 grudnia 2024 roku.

Jared Harris - twórca kompletny

Jared Harris to wielokrotnie nagradzany brytyjski aktor z uznaną karierą zarówno na deskach teatru, jak i na ekranie.

Jego dorobek telewizyjny obejmuje między innymi: "Czarnobyl" (HBO), za który otrzymał nagrodę BAFTA - Brytyjskiej Akademii Filmowej, "Terror" (AMC), "The Crown" (Netflix), "Mad Men" (AMC), "The Two Of US" (VH1), "Kochanice Króla" (BBC).

W dorobku filmowym ma takie tytuły jak; "Reawakening", "Brave The Dark", "Lincoln", "Sherlock Holmes: Gra cieni", "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona", "Happiness" i "Strzelałam do Warhola". Animacje: "Morska bestia", "Pudłaki".