W sobotę 31 maja podczas uroczystej gali na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie ogłoszono wyniki konkursu Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2024. Podczas FMF wręczono także nagrodę FMF Ambassador, FMF Young Talent Award oraz Nagrodę im. Jana A.P. Kaczmarka MARZYCIEL. Ponadto w szczególny sposób uhonorowano Gustavo Santaolallę i Gabriela Yareda - wybitni kompozytorzy odebrali Nagrody Kilara.

Podczas wydarzenia FMF International Gala zaprezentowano znakomite ścieżki dźwiękowe ostatnich lat. Publiczność zgromadzona w Centrum Kongresowym ICE Kraków wysłuchała utworów Bartosza Chajdeckiego ("Jesień 2024", "Supersiostry"), Frederikke Hoffmeier ("Dziewczyna z igłą"), Brunona Lubasa ("The Invincible") i Pawła Lucewicza ("Ludzie i bogowie"). Gwiazdą drugiej części wieczoru był Gustavo Santaolalla - autor muzyki do gry i serialu "The Last of Us", który osobiście wykonał partie solowe w wybranych utworach. W trakcie gali ogłoszono także laureatów nagród FMF.

Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2024

Już po raz siódmy na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, organizowanym przez Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i RMF Classic, rozstrzygnięto konkurs Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku. Na gali Nagrodę Akademii odebrał Mikołaj Trzaska - za muzykę do filmu Kos w reżyserii Pawła Maślony.

Mieliśmy w tym roku bardzo dużą konkurencję, a wśród propozycji znalazły się niemal wszystkie gatunki muzyczne. Ale w przypadku tego soundtracku Akademia Nagrody, złożona z dziennikarzy oraz przedstawicieli instytucji filmowych i muzycznych była niemal jednomyślna - mówiła ze sceny Carolina Pietyra, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Jurorzy docenili Mikołaja Trzaskę "za dynamiczną, nowoczesną i kontrastową kompozycję, która łączy tradycję ze współczesnością"..

Nagrodę publiczności otrzymał Paweł Lucewicz za ścieżkę dźwiękową do filmu "Napad" w reżyserii Michała Gazdy. W tegorocznym plebiscycie udział wzięło rekordowo dużo głosujących, a wyścig pomiędzy kilkoma tytułami rozstrzygnął się dopiero na ostatniej prostej - podkreśliła Carolina Pietyra.

Laureat Nagrody Akademii otrzymał statuetkę, możliwość wykonania swojej muzyki podczas FMF w 2026 roku oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tys. złotych. Zwycięzca głosowania publiczności dostał 5 tys. złotych. Obie nagrody finansowe ufundowała Galeria Kazimierz, która wspiera FMF już po raz czwarty - tym razem jako Partner Główny wydarzenia i Sponsor Główny nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku.

Nagroda Kilara

Nagroda im. Wojciecha Kilara jest wręczana wybitnym kompozytorom muzyki filmowej za całokształt twórczości. O jej przyznaniu decyduje kapituła złożona z przedstawicieli krakowskiego i katowickiego środowiska muzycznego.

W trakcie wydarzenia FMF International Gala Nagrodę Kilara za rok 2024 odebrał Gustavo Santaolalla. Argentyński kompozytor jest laureatem dwóch Oscarów, a jego kompozycje do takich tytułów jak "Amores perros", "Dzienniki motocyklowe", "Babel" czy "Tajemnica Brokeback Mountain" należą do kanonu współczesnej muzyki filmowej.

Jego odwaga i wizjonerstwo znalazły także nowy wymiar w świecie interaktywnym. Ścieżka dźwiękowa do gry "The Last of Us" to jedno z najważniejszych dzieł w historii tego medium - przejmująca, oszczędna, pełna egzystencjalnego napięcia - powiedział Robert Piaskowski, przewodniczący Kapituły Nagrody im. Wojciecha Kilara i zarazem dyrektor artystyczny FMF.

29 maja podczas koncertu "The Music of Gabriel Yared" odbyło się wręczenie Nagrody Kilara za rok 2025. Libański kompozytor znany ze współpracy z największymi twórcami francuskiego i amerykańskiego kina odebrał wyróżnienie z rąk wiceprezydenta Krakowa Łukasza Sęka i wiceprezydenta Katowic Jarosława Makowskiego. Muzyka Gabriela Yareda — zarówno filmowa, jak i autonomiczna — stanowi świadectwo artystycznej odwagi i niezwykłej wrażliwości. Jego partytury, jak ta do Angielskiego pacjenta, nagrodzona Oscarem, nie są ilustracją, lecz głębokim poematem dźwiękowym: o miłości, stracie, samotności i pamięci. Gabriel Yared doskonale wpisuje się w ideę Nagrody im. Wojciecha Kilara — wyróżnienia, które powstało, by uhonorować twórców łączących artystyczną niezależność z duchową głębią, szacunkiem dla medium filmu i wiernością uniwersalnym wartościom - przekonywał Robert Piaskowski.

Marzyciel, FMF Young Talent Award i FMF Ambassador

Podczas gali po raz pierwszy przyznano Nagrodę im. Jana A.P. Kaczmarka - MARZYCIEL, którą stworzono z myślą o młodych kompozytorach i kompozytorkach muzyki filmowej gotowych postawić kolejny krok na drodze kariery. Wyróżnienie jest hołdem dla wybitnego artysty i zarazem szansą dla jego następców, by marzenia przekuć w konkretne projekty. Stypendium w wysokości 20 tys. złotych, przeznaczone na stworzenie muzyki do kolejnego projektu filmowego, otrzymał Fryderyk Lutyński.

Tego wieczora statuetkę FMF Young Talent Award odebrał Mikołaj Gąsiewski. Podczas gali zaprezentował własną kompozycję do jednej ze scen z filmu "Jestem Celine Dion". To właśnie ten utwór przyniósł mu zwycięstwo w konkursie dla młodych kompozytorów.

Na gali wręczono jeszcze jedną nagrodę: FMF Ambassador. Wyróżnienie honoruje osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Statuetkę odebrał Adam Balas, dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Forum Audiowizualne FMF, które od niemal dekady znajduje swój dom w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, dzięki pana zaangażowaniu stało się jednym z najważniejszych programów edukacyjnych FMF - miejscem współpracy blisko dwustu młodych kompozytorów, przestrzenią spotkań z ekspertami, sesji nagraniowych i rezydencji. Za tę otwartość i zaufanie, jakim Lusławice obdarzyły FMF już od momentu ich otwarcia - składamy wyrazy głębokiej wdzięczności - mówiła Carolina Pietyra.

W niedzielę 1 czerwca, ostatniego dnia festiwalu, organizatorzy zapraszają na koncert Cinematic Piano: Aleksander Dębicz, do kina plenerowego przy Galerii Kazimierz i do Centrum Festiwalowego na Fabrycznej 13, gdzie zaplanowano między innymi specjalne atrakcje na Dzień Dziecka.

