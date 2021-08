Organizatorzy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie poinformowali, że niedzielne koncerty nie odbędą się w pierwotnie planowanej formule. Plany trzeba było zmienić ze względu na pogodę – dziś w Krakowie prognozowane są intensywne opady i silny wiatr. Bilety na koncerty FMF4Kids: Agi Bagi oraz The best of John Barry zachowują ważność na nowy termin.

REKLAMA