Dni Komedii dell'Arte w Krakowie i premiera "Trzech sióstr" Czechowa w reżyserii Jana Englerta to tylko część wydarzeń kulturalnych w najbliższym tygodniu. Kina, teatry, opery i filharmonie mogą przyjmować widzów, przynajmniej do 28 lutego.

Zdjęcie z próby "Trzech sióstr" / fot. Krzysztof Bieliński / Materiały prasowe

Dni Komedii dell'Arte w Krakowie

W czwartek 25 lutego zaczną się Dni Komedii dell'Arte w Krakowie. Specjalnie przygotowany cykl nagrań poświęconych temu gatunkowi dostępny będzie bezpłatnie na miejskiej platformie playkrakow.com.

Commedia dell'Arte Day odbywa się co roku w ponad 60. krajach na sześciu kontynentach. Festiwalowe intermedia przygotowała krakowska Trupa Komedianty. Poszczególne nagrania poświęcone będą komizmowi i powadze w komedii dell’arte, kobietom w komedii dell’arte oraz maskom w komedii dell’arte.

"Aleja Zasłużonych"

W piątek na Dużej Scenie Teatru Polonia w Warszawie odbędzie się oficjalna premiera "Alei Zasłużonych" Jarosława Mikołajewskiego w reżyserii Krystyny Jandy, która zagra także jedną z głównych ról. Na scenie pojawią się także Olgierd Łukaszewicz, Emilia Krakowska, Dorota Landowska oraz Grzegorz Warchoł.

"Bohaterką "Alei Zasłużonych" jest artystka, poetka, ale to nie jest rzecz tylko o poetach, artystach. To tekst o kuglarskim wymiarze życia, w którym żyjemy. O aspiracji wzniosłości, która okazuje się stopniową akceptacją losu, jaki jest poza tym snem. O rozpaczy, na którą, nawet jeśli jesteś poetą, nie znajdujesz słów innych niż przekleństwa - akt rozpaczy i bezsilności (czyż nie wzniosłe przekleństwa słyszymy dziś na ulicach?)" - napisał w eseju do programu spektaklu Jarosław Mikołajewski.

Englert reżyseruje sztukę Czechowa

Zdjęcie z próby "Trzech sióstr", fot. Krzysztof Bieliński / fot. Krzysztof Bieliński / Materiały prasowe



Jan Englert po raz kolejny sięga do twórczości Antona Czechowa i reżyseruje "Trzy siostry", jedną z najważniejszych sztuk światowego kanonu dramatycznego. Uroczysta premiera odbędzie się 27 lutego na scenie Teatru Narodowego w Warszawie.

Siostry żyją w prowincjonalnym miasteczku, nie wiedząc, czy uda im się wyrwać w wielki świat, szczęśliwie ułożyć życie na miejscu, czy też zostać w wiecznym niespełnieniu. Dominika Kluźniak zagra Olgę, Wiktoria Gorodeckaja - Maszę, a Michalina Łabacz - Irinę. W obsadzie są też m.in Marcin Przybylski, Jan Frycz i Grzegorz Małecki.