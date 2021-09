Ważna wiadomość dla fanów Eda Sheerana - artysta w przyszłym roku przyjedzie do Polski w ramach swojej nowej trasy "+ - = ÷ x Tour". 25 sierpnia 2022 r. wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Sprzedaż biletów ruszy już 25 września.

Ed Sheeran / Justin Ng / PAP/Photoshot

Nową trasę Ed Sheeran rozpocznie koncertem 28 kwietnia 2022 r. w Cork w Irlandii. W kolejnych tygodniach będzie występował m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Francji i Danii. 25 sierpnia zagra w Polsce na PGE Narodowym w Warszawie.

Lista koncertów w ramach "+ - = ÷ x Tour" / Materiał prasowy /

Trasa Eda Sheerana "+ - = ÷ x Tour" odbędzie się na stadionach po raz pierwszy od jego przełomowej trasy "Divide Tour" z lat 2017 - 2019. Była to oficjalnie najpopularniejsza trasa, która przyniosła najwyższe zyski jeszcze przed jej zakończeniem.

Podczas przyszłorocznego tournée fani będą mieli okazje zobaczyć Eda wykonującego po raz pierwszy na żywo wybór utworów z najnowszego albumu "=". Będą mogli również doświadczyć wyjątkowej produkcji, z okrągłą sceną na środku stadionu, na której Ed wystąpi w każdym kraju otoczony publicznością.

Wyczekiwany album Eda Sheerana "=" ukaże się 29 października nakładem Asylum/Atlantic. Oczekuje się, że nowy singiel artysty zajmie miejsce jego poprzedniego hitu na oficjalnej lisice singli w UK, utwór "Shivers". Ed Sheeran wykonał go po raz pierwszy w poprzedni weekend na MTV VMA’s. Jest to kolejny szlagier po ogromnym sukcesie "Bad Habits" i powrocie Sheerana na listy przebojów.

Sprzedaż biletów na koncerty Eda Sheerana

Ogólna sprzedaż biletów na koncerty Eda Sheerana we wszystkich krajach rozpocznie się w sobotę 25 września.

- 8 rano czasu angielskiego: Irlandia i Irlandia Północna

- 9 rano czasu angielskiego: Anglia, Walia i Szkocja

- 10 rano czasu angielskiego: Austria, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Belgia, Polska i Francja

- 11 rano czasu angielskiego: Dania, Szwecja i Finlandia

Bilety będzie można nabyć na stronie: www.edsheeran.com .

"Ed Sheeran i jego współpracownicy zdecydowanie przeciwstawiają się wtórnej sprzedaży biletów przez strony nieoficjalne, starając się uchronić fanów przez wyzyskiem w trakcie kupna. Koncerty na najnowszej trasie będą używać specjalnie zaprojektowanej biletowej technologii cyfrowej z zabezpieczeniami, aby mieć pewność, że tylko prawdziwi fani kupują autentyczne bilety. Ma to na celu zablokowanie wtórnej sprzedaży na stronach nieoficjalnych po wygórowanych cenach, co stanowi oszustwo wobec fanów. Aby usprawnić sprzedaż legalnych biletów, zachęcamy fanów do zarejestrowania się z wyprzedzeniem na konto oficjalnego sprzedawcy. Fani, którzy nie będą w stanie dotrzeć na koncert, będą mogli odsprzedać bilet innym fanom po cenie, za którą go nabyli + oficjalną opłatę rezerwacyjną poprzez oficjalną platformę do nominalnej odsprzedaży pomiędzy fanami, w miejscu, w którym bilet został nabyty" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Promotorzy zachęcają do używania oficjalnych stron wymienionych na Edsheeran.com oraz przypominają, ze Viagogo nie jest oficjalnym dystrybutorem biletów na nadchodzącą trasę.

Podobnie do poprzednich tras Eda Sheerana, promotorzy będą monitorować transakcje ze sprzedaży przy współudziale National Trading Standards Cyber Crime team (krajowy dział standardów handlowych i zwalczania cyberprzestępczości), w celu identyfikacji zakupów, które są naruszeniem regulaminu sprzedaży biletów na koncerty Eda Sheerana. Zakupy stanowiące naruszenie regulaminu mogą zostać odwołane.