3 listopada zacznie się w Warszawie 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego. Genialnego pianisty, cenionego kompozytora i jednego z głównych autorów polskiej niepodległości. Paderewski był gwiazdą swoich czasów. "Zapanowała swego rodzaju pademania" - opowiada w rozmowie z RMF FM Wiesław Dąbrowski, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego oraz znawca biografii polityka i kompozytora.

Ignacy Jan Paderewsk. Zdjęcie z 1925 roku

Był nazywany Lwem Paryża, następnie Lwem Londynu. Największe sukcesy przypadły na Stany Zjednoczone, a zaczęło się w Carnegie Hall. W sumie w USA dał 3000 koncertów. Dostał swoją gwiazdę w Hollywood.

Świetnie grał w bilard. W Paso Robles, w połowie drogi między San Francisco a Los Angeles, na Rancho San Ignacio produkował jedno z dziesięciu najlepszych win w Kalifornii. Był również maniakiem kina, chodził na każdy film. Szkoda tylko, że nie miał czasu komponować muzyki filmowej - mówi w RMF FM Wiesław Dąbrowski.

Zapanowała swego rodzaju pademania - opowiada w rozmowie z RMF FM Wiesław Dąbrowski. Kobiety wyszywały na pończochach nuty jego utworów, była bielizna z nutami Paderewskiego. On był nazywany lwem, również z powodu wspaniałej, bujnej fryzury. I kobiety rzucały się na niego po koncercie, by urwać kosmyk na pamiątkę. Po jednym z koncertów z San Francisco rzuciły się na tyle skutecznie, że trafił na dwutygodniową rekonwalescencję do szpitala. Po tym zdarzeniu wrócił na estradę, ale towarzyszyli mu już dwaj rośli dżentalmeni. Tak pojawili się w jego obecności bodyguardzi - dodaje w RMF FM Dąbrowski.

Ignacy Jan Paderewski . Zdjęcie z 1937 roku

W 2021 roku obchodzimy okrągłą 80 rocznicę śmierci Paderewskiego.

Festiwal chce przypomnieć o jednym z największych polskich patriotów, światowej sławy pianiście, kompozytorze, mężu stanu, dyplomacie, polityku i filantropie. W 8.edycji Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego wezmą udział m.in doskonała sopranistka Ewa Biegas, amerykański dyrygent Ian Hobson, maestro akordeonu Klaudiusz Baran czy wirtuoz wiolonczeli Tomasz Strahl. Będzie można usłyszeć też świetnego rosyjskiego pianistę Ilyię Maximowa, niezwykle popularną wokalistkę jazzową Dorotę Miśkiewicz z Atom String Quartet, polsko-duński Erlendis Quartet czy Orkiestrę Kameralną Filharmonii Narodowej.

W ramach tegorocznego festiwalu zaplanowaliśmy między innymi koncert zatytułowany "Salon odrzuconych", do udziału w którym zaprosimy wybranych uczestników Konkursu Chopinowskiego, którzy nie dostali się do ścisłego finału konkursu (...) Uczcimy też pamięć o Cyprianie Kamilu Norwidzie z okazji dwusetnej rocznicy jego urodzin - mówi Wiesław Dąbrowski.

Twórczość poety przypomni słuchaczom wybitna aktorka Grażyna Barszczewska. W programie festiwalu są też projekcje filmów dokumentujących życie i twórczość Paderewskiego. Pierwszy koncert odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie, potem m.in Pałacu w Wilanowie, Filharmonii Narodowej czy Promie Kultury Saska Kępa. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, warto zarezerwować darmową wejściówkę.