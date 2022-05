Kino łączy, inspiruje, wyzwala. Na program 15.edycji Mastercard OFF CAMERA złożyły się najciekawsze propozycje filmowe z całego świata. Na które filmy zwrócić uwagę? Grzegorz Stępniak, Dyrektor programowy dokonał osobistej selekcji.

Linn Helene Loken w filmie "The Summer Children" opowiada osobistą historię matki reżyserki, która staje się pretekstem do opowiedzenia o mrocznej karcie z najnowszej historii Norwegii i inicjatywie określanej mianem tytułowych letnich dzieci. Wysyłanie nieletnich na wakacje z Niemiec do zdecydowanie bardziej zamożnego kraju miało w zamyśle animować wymianę kulturową między państwami. W praktyce okazało się jednak inaczej, o czym opowiada centralna bohaterka i inne, niegdysiejsze "letnie dzieci".

"Sabaya i jej kino" Orit Fokus Rotem to niesamowity debiut fabularny. Film to historia ośmiu kobiet z Izraela i Palestyny, które spotykają się na warsztatach filmowych. Mimo ogromnych różnic kulturowych, bohaterki zaczynają razem przepracowywać osobiste traumy, problemy i codzienne zmory. Reżyserka udowadnia, że kino ma wyjątkową terapeutyczną moc, z której warto czerpać dosłownie garściami.

Kolejna ciekawa propozycja to "Ali & Ava". Bohaterowie Clio Barnard pochodzą ze skrajnie odmiennych światów. On jest DJem pakistańskiego pochodzenia, ona asystentką nauczyciela w miejscowej szkole, oddaną matką i babcią. Ich spotkanie, pokazane ze sporą dozą empatii i wrażliwości, zaowocuje jedną z piękniejszych filmowych historii romantycznych ostatnich lat.

"Between Two Worlds" w reżyserii Emmanuel Carrere to film, którego nie można pominąć. Elektryzująca Juliette Binoche wciela się w rolę pisarki, która w ramach pracy nad nową książką postanawia od podszewki poznać świat sprzątaczek na północy Francji. Każdy dzień dostarcza jej kolejnych lekcji pokory, a przede wszystkim obnaża bezlitosny wyzysk i niepewność jutra, będących codziennym doświadczeniem nowych koleżanek "po fachu".

Antoneta Alamat Kusijanovic w swoim debiutanckim filmie "Murina" opowiada o dojrzewaniu i buncie szesnastoletniej bohaterki. Rytm jej pozornie sielskiego życia wyznacza patriarchalny układ sił, jaki symbolizuje ojciec dziewczyny. Doskonale znane widzom konwencje kina inicjacyjnego wykorzystuje się tym razem przewrotnie. Reżyserka z minuty na minutę odsłania mroczny plan nastolatki, przypartej do muru przez toksyczną męskość i wszechobecny seksizm.