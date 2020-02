Cezar za scenariusz adoptowany powędrował Romana Polańskiego i Roberta Harrisa za scenariusz do filmu "Oficer i szpieg". Reżyser nie pojawił się jednak na uroczystej gali.

Francuskie środowisko filmowe zostało podzielone w związku z kontrowersjami wokół Romana Polańskiego - oskarżanego w mediach przez wiele kobiet o gwałty.

Jean-Pierre Darroussin, wyczytując zwycięzców w tej kategorii scenariusz adoptowany - w której zwyciężył polski reżyser - odmówił podania nazwiska Romana Polańskiego. Jak informuje Onet, francuski aktor w geście protestu udał, że się zakrztusił.

Drugie wyróżnienie film "Oficer i szpieg" dostał za najlepsze kostiumy - nagrodzona została Pascaline Chavanne.

Cezary, to prestiżowa nagroda filmowa przyznawana przez Akademię Sztuki i Techniki Filmowej we Francji. Gala rozdania co roku odbywa się w Paryżu w Théatre du Châtelet.

Nagrody przyznawane są o 1976 roku.



Tegoroczna gala odbyła się w atmosferze skandalu. Wszystko z powodu 12 nominacji, jakie zdobył film "Oficer i szpieg" Romana Polańskiego.

"Hańba", "Pedofil". Feministki atakują Polańskiego

Przed rozpoczęciem ceremonii grupa feministek wtargnęła na czerwony dywan w geście protestu przeciwko nominacjom dla filmu Polańskiego.

Uczestniczki protestu trzymały transparenty z wrogimi wobec Polańskiego napisami. Skandowały m.in. "Gwałciciel, teraz przyszła twoja kolej, żeby się bać".

Z powodu tej fali protestów na ceremonii nie zjawił się ani sam Polański, ani członkowie jego ekipy filmowej. Polański podkreślił, że obawia się publicznego linczu i musi przed wszystkim chronić swoją rodzinę.