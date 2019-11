Billie Eilish Kobietą Roku 2019 według magazynu „Billboard”. Doceniono ją za twórczość oraz pozytywny wpływ na młodych ludzi. 17-latka jest najmłodszą osobą w historii wyróżnioną tym tytułem. Nagrodę otrzyma 12 grudnia podczas gali Women in Music 2019. W poprzednich latach uhonorowano nią m.in. Arianę Grande, Selenę Gomez i Madonnę.

Billie Eilish muzycznym debiucie bardzo szybko zyskała status gwiazdy oraz rzeszę fanów, zwłaszcza wśród młodych słuchaczy. W tym roku sukcesy święci jej pierwszy studyjny album pod tytułem: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, z którego pochodzi największy hit piosenkarki - bad guy. Utwór ten znalazł się na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100, która sporządza listę stu aktualnie najbardziej popularnych utworów granych w stacjach radiowych i telewizyjnych.

Billie Eilish Kobietą Roku 2019 według magazynu „Billboard"



