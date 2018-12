90 lat temu w Warszawie urodziła się aktorka Barbara Krafftówna. Pamiętamy ją z wielu ról filmowych i serialowych, a także występów w Kabarecie Starszych Panów.

Barbara Krafftówna na zdj. z 2016 roku / Jan Bogacz / TVP/PAP



Aktorką zostałam już w łonie matki. Jestem pewna, że wrażliwość, wyobraźnia zaczęły się wtedy - przyznała Barbara Krafftówna w wydanej w 2016 roku książce "Krafftówna w krainie czarów", która jest zapisem jej rozmów z dziennikarzem Remigiuszem Grzelą. Oglądałam filmy z Shirley Temple i stała się moją idolką. Nawet pisałam własne scenariusze. Kładłam się potulnie do łóżka o wyznaczonej godzinie i pisałam w wyobraźni dalsze części jej filmów. Wymyślałam scenografię. Projektował mi się film, w którym jechałam karetą wyściełaną atłasem. Co najmniej trzy schodki do karety musiały być, bo ja kurdupel przecież - wspominała aktorka.



Barbara Krafftówna ma na swoim koncie role w takich filmach jak "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy, "Rękopis znaleziony w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa czy "Jak być kochaną" (również w reżyserii Hasa). Grała też w popularnych serialach - m.in. "Czterej pancerni i pies", "Przygody pana Michała" czy "Bank nie z tej ziemi".

Barbara Krafftówna występowała również w Kabarecie Starszych Panów. Widzowie pamiętają ją z wielu niezapomnianych piosenek - m.in. "Przeklnę cię", "W czasie deszczu dzieci się nudzą" czy "Szarp pan bas".

Barbara Krafftówna - przedstawienie Teatru Telewizji "Biesiada u Hrabiny Kotłubaj" w reżyserii Roberta Glińskiego / Jan Bogacz / TVP/PAP

Barbara Krafftówna wciąż jest aktywna zawodowo. Widzowie mogą ją oglądać w sztuce "Trzeba zabić starszą panią" granej w stołecznym Och-Teatrze.





